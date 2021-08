Xbox All Access arriva in Italia: console + Game Pass da 24,99 euro al mese

Xbox All Access arriva in Italia: console + Game Pass da 24,99...

Xbox All Access è ufficialmente disponibile in Italia: si tratta di un servizio che consente di acquistare Xbox Series X o Xbox Series S e un abbonamento Game Pass Ultimate a partire da 24,99 euro al mese per 24 mesi. L’ideale per chi desidera avere tutto ciò che serve per la next gen verde di Microsoft senza costi iniziali.

Xbox All Access disponibile in Italia con Series X/S e Game Pass Ultimate

Il momento che in tanti aspettavano è finalmente arrivato: Xbox All Access è arrivato in Italia. Il programma all-inclusive comprende una console di nuova generazione, Xbox Series X o Xbox Series S, e un abbonamento della durata di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che mette a disposizione una libreria di più di 100 titoli. Il tutto senza alcun costo iniziale.

Quanto costa Xbox All access? Gli utenti possono scegliere tra due “pacchetti” ai seguenti prezzi:

Xbox Series X + Xbox Game Pass Ultimate di 24 mesi a 32,99 euro al mese per 24 mesi (totale 791,76 euro)

per 24 mesi (totale 791,76 euro) Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate di 24 mesi a 24,99 euro al mese per 24 mesi (totale 599,76 euro)

Con l’abbonamento sarà possibile godersi i titoli dell’offerta videoludica Xbox anche attraverso smartphone e tablet compatibili, grazie all’integrazione con Xbox Cloud Gaming (Beta) e l’app Game Pass.

Questa nuova possibilità di pagamento ha preso vita grazie alla partnership tra Gamestop e Younited: per conoscere ulteriori dettagli o per acquistare la console potete recarvi sul sito Gamestop, optando per la consegna a domicilio oppure per il ritiro presso il punto vendita più vicino.

acquista Xbox All Access da Gamestop

Potrebbe interessarti: Xbox Cloud Gaming arriva su PC tramite l’app per Windows