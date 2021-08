iPhone 13 supporterà questo sistema di satelliti per chiamate e messaggi

Il lancio della famiglia di iPhone 13 è ormai a poche settimane di distanza, ma evidentemente questo non limita la pubblicazione di rumor circa l’eventuale presenza di funzionalità non ancora svelate.

È in arrivo il supporto ai satelliti LEO?

Secondo Ming-Chi Kuo, analista di spicco del mondo Apple, la nuova famiglia di smartphone di fascia alta di Apple integrerà il supporto ai satelliti LEO (satelliti in orbita terrestre bassa). Questa funzionalità, se realmente presente negli iPhone 13, permetterebbe a un utente di inviare messaggi ed effettuare chiamate anche in caso di assenza del segnale 4G/5G.

Kuo è inoltre convinto che la stessa tecnologia verrà implementata da Apple anche all’interno di altre categorie di prodotti, come ad esempio i tanti chiacchierati occhiali per la realtà virtuale e possibilmente per la fantomatica Apple Car. Il supporto ai sistemi di satelliti in orbita terrestre bassa offrirebbe a Apple una interessante funzionalità su cui fare leva per spingere le vendite, ma non è ancora chiaro il modo in cui il tutto verrà gestito dall’azienda californiana.

Alcuni reputano probabile l’eventualità che il sistema funzioni solo con alcuni sistemi Apple proprietari – iMessage e Facetime – e magari anche all’interno di un pacchetto di servizi a pagamento.

