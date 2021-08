Expert lancia le offerte “Cambia TV, preparati allo switch off”

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, lancia oggi – 16 agosto 2021 – il nuovo volantino “Cambia TV, preparati allo switch off” specifico dei punti vendita della piattaforma DGgroup.

Il volantino, che sarà valido fino al 29 agosto prossimo, comprende, tra le altre cose, numerose offerte su smart TV e decoder utili per lo switch off del vecchio digitale terrestre (ecco il nostro articolo dedicato al bonus TV con rottamazione fino a 100 euro), ma anche computer e tablet in vista del back to school.

Offerte “Cambia TV” di Expert DGgroup (16 – 29 agosto 2021)

Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene premettere che Expert prevede la soluzione del pagamento rateizzato in 10 mesi a tasso zero con prima rata a 30 giorni. Inoltre i clienti possono prenotare o acquistare i prodotti dal sito e optare per il ritiro in negozio tramite il servizio Prenota & Ritira.

Passando alle offerte a tema tech, ce ne sono su tanti e vari prodotti, eccole già suddivise per categoria.

Smart TV e decoder in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Queste e tante altre offerte sono visibili nella galleria sottostante.

