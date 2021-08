Apple TV+ novità agosto 2021: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia nel novembre 2019, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese estivo, che vede qualche novità interessante (ma non molto numerosa).

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad agosto 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Film da vedere su Apple TV+

CODA

La prima novità Apple TV+ di agosto 2021 che scopriamo è CODA, film vincitore del Gran Premio della Giuria e del Premio del Pubblico al Sundance Film Festival che vede protagonista una ragazza dal grande talento canoro in una famiglia di non udenti. La diciassettenne Ruby è l’unico membro della sua famiglia in grado di udire e per questo funge da interprete col mondo esterno, ma quando scopre il suo talento per il canto si ritrova in una posizione scomoda.

Disponibile su Apple TV+ dal 13 agosto 2021.

Coda, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Mr. Corman (original)

Al debutto su Apple TV+ ad agosto Mr. Corman, serie TV scritta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt. Un insegnante delle elementari di Los Angeles che ha messo da parte il sogno della musica fa fatica a riprendersi dopo essere stato lasciato dalla fidanzata: finisce preda di allucinazioni, ansie, paura della solitudine e del futuro.

Disponibile su Apple TV+ dal 6 agosto 2021.

Mr. Corman, il trailer ufficiale

Truth Be Told – stagione 2 (original)

Tra le novità Apple TV+ di agosto 2021 la seconda stagione di Truth Be Told, serie TV con Olivia Spencer e Kate Hudson. Poppy Parnell, giornalista e autrice di un podcast di successo di genere true crime, riapre un altro vecchio caso, questa volta legato a una sua amica d’infanzia diventata imprenditrice. La serie si basa sull’omonimo romanzo di Kathleen Barber, che si addentra nel mondo tipicamente americano dei podcast true crime.

Disponibile su Apple TV+ dal 20 agosto 2021.

Truth Be Told 2, il trailer ufficiale

See – stagione 2 (original)

Un’altra seconda stagione tra le novità Apple TV+ di questo mese: si tratta di See, serie TV ambientata in un futuro distopico in cui l’umanità è stata decimata da un pericoloso virus e i sopravvissuti sono diventati tutti (o quasi) ciechi. Baba Voss (Jason Momoa) prova a tenere insieme e proteggere la sua famiglia, mentre incombe una guerra tra il regno di Paya e la Repubblica Trivantian. Nel cast anche Dave Bautista.

Disponibile su Apple TV+ dal 27 agosto 2021.

See 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Physical (finale di stagione) – 6 agosto 2021

– 6 agosto 2021 Home Before Dark (finale di stagione) – 13 agosto 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

