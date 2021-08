FiberCop e Iliad si accordano per la diffusione della fibra in Italia

Il Gruppo TIM e Iliad hanno siglato un accordo che consentirà di accelerare lo sviluppo dell’accesso alla fibra FTTH (Fiber-to-the-Home) nel territorio nazionale.

Le parti hanno definito infatti la partecipazione di Iliad al progetto di co-investimento su rete FiberCop, società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%), che ha l’obiettivo di digitalizzare l’Italia tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH).

L’adesione di Iliad all’offerta di co-investimento segue quella di altri operatori nazionali come Fastweb e quella in fase di finalizzazione con Tiscali, confermando la validità del piano di investimenti di FiberCop che assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Bel Paese entro il 2025. TIM offrirà inoltre a Iliad l’accesso alla rete primaria in fibra.

Con questo accordo Iliad rinnova il proprio impegno a effettuare investimenti per contribuire alla digitalizzazione del paese e offrire connettività di alta qualità con offerte semplici e trasparenti, mentre per TIM l’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale che accelera il superamento del digital divide su scala nazionale.

Inoltre, questa strategia permette la migrazione delle famiglie e delle imprese verso connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.

