La UEFA Champions League approda su Amazon Prime Video

Per tre anni consecutivi Amazon Prime Video trasmetterà le 16 migliori partite di UEFA Champions League che si disputeranno il mercoledì sera, con un occhio di riguardo agli incontri che coinvolgeranno le quattro squadre italiane in gara.

L’appuntamento del mercoledì sera includerà sempre una partita di Inter, Milan, Atalanta e Juventus a partire dalla fase a gironi e, se qualificate, fino alle semifinali.

Guardare i match di Champions League non costerà nulla in più agli abbonati al servizio Amazon Prime che include Prime Video. La qualità delle trasmissioni in 4K e HDR regalerà agli abbonati un’esperienza “a bordocampo”.

Amazon Prime Video trasmetterà la Champions League e la Supercoppa UEFA fino al 2023/24

Per la telecronaca dei match di UEFA Champions League Amazon ha ingaggiato Sandro Piccinini e Alessia Tarquinio che si troverà a bordocampo per commentare e trasmettere le emozioni al pubblico da casa da un punto di vista privilegiato.

L’offerta calcistica del mercoledì inizierà con un ampio un pre-partita che anticiperà il match di Champions League delle 21:00, inoltre ci saranno anche contenuti extra, come gli highlights delle altre partite del martedì e del mercoledì, con un approfondito speciale condotto da Marco Cattaneo e ovviamente le interviste a caldo al termine degli incontri, con la possibilità di visionare singoli highlights.

Attorno alla squadra di conduttori ci saranno tanti altri volti noti del calcio giocato nel ruolo di opinionisti, a partire da Massimo Ambrosini, che commenterà le partite in diretta con Sandro Piccinini, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.

Il primo appuntamento con il grande calcio di Amazon è fissato per mercoledì 11 agosto con la partita di Supercoppa UEFA e successivamente verranno trasmessi anche due playoff lo stesso mese.

