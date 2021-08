iPhone 11 a un prezzo incredibile con l’Offerta Tech di Esselunga

Esselunga svela il protagonista dell’Offerta Tech valida dal 5 al 18 agosto: iPhone 11 da 64 GB a 595 euro. Lo smartphone di fascia alta di Apple, nonostante sia stato rimpiazzato da iPhone 12, è ancora oggi uno smartphone in grado di offrire un’esperienza di utilizzo di altissimo livello per via dell’ottimizzazione hardware e software di cui godono i telefoni dell’azienda di Cupertino.

iPhone 11 da 64 GB a 595 euro

iPhone 11 è dotato di un display Liquid Retina HD LCD IPS da 6,1 pollici a risoluzione 1792 x 828 pixel con cornici ottimizzate e il classico notch frontale che nasconde il Face ID, i sensori di luminosità e la fotocamera frontale da 12 MP con apertura f/2.2. Al suo interno batte il chip A13, realizzato internamente da Apple, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, mentre posteriormente il comparto fotografico fa affidamento su due sensori da 12 MP: uno ultra grandangolare con f/2.4 e uno grandangolare con apertura f/1.8.

Lato connettività troviamo il modulo LTE – ricordiamo che solo la famiglia iPhone 12 dispone del modem 5G -, Wi-Fi 6 (802.11ax con tecnologia MIMO), Bluetooth 5.0, NFC e GPS/GNSS. La batteria da 3.110 mAh supporta la ricarica rapida da 20 W o superiore mentre come sistema operativo troviamo iOS 14 aggiornabile a iOS 15 da questo autunno.

