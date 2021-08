Disney+ ci dà un primo assaggio della serie TV Hawkeye

Tra le novità più attese nella seconda parte del 2021 dagli appassionati di serie TV c’è senza dubbio quella targata Marvel Studios e che farà il suo esordio su Disney+: stiamo parlando di Hawkeye.

Nelle scorse ore il team di Disney+ ha deciso di stuzzicare la curiosità degli appassionati e ha pubblicato su Twitter quella che è la prima immagine ufficiale della nuova serie TV.

Il colosso dello streaming sfrutta l’occasione per ricordare che la nuova serie TV di Marvel Studios farà il suo esordio ufficiale sulla piattaforma mercoledì 24 novembre 2021.

Occhio di Falco centra sempre il bersaglio 🏹 Guardate @JeremyRenner e @HaileeSteinfeld in questo first look esclusivo di @EW su #Hawkeye. La Serie Originale Marvel Studios vi aspetta in streaming da mercoledì 24 novembre su #DisneyPlus. pic.twitter.com/sUGzeJ3fZw

— Disney+ IT (@DisneyPlusIT) July 29, 2021