Peacock arriverà in Italia a fine 2021 con oltre 7.000 ore di contenuti

Negli Stati Uniti ha raccolto un ottimo successo nell’ultimo anno, grazie a 54 milioni di abbonati e ora si appresta a sbarcare in Italia. Stiamo parlando di Peacock, servizio di streaming on demand di proprietà di NBCUniversal, una compagnia del gruppo Comcast. A poco più di un anno dal lancio sul mercato USA, dove ha debuttato il 15 luglio 2020, Peacock inizia a espandersi sui mercati internazionali, Italia inclusa.

Oltre 7.000 ore di contenuti gratuiti

Una delle peculiarità di Peacock è quella di offrire, a differenza di tutti i concorrenti, un abbonamento gratuito, che permette di visualizzare l’intero catalogo senza sborsare un solo centesimo. Per raggiungere questo risultato c’è un piccolo prezzo da pagare, più che adeguato al servizio: ogni 60 minuti di visione sarà infatti necessario guardare 5 minuti di pubblicità, per poi continuare la visione.

Peacock sarà visibile entro la fine del 2021 per tutti gli abbonati delle piattaforme Sky Q e NOW, senza alcun costo aggiuntivo. Tra i contenuti proposti da Peacock, che superano le 7.000 ore e che potranno essere visualizzati gratuitamente, troviamo The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downtown Abbey e molto altro, con l’offerta che è inevitabilmente destinata a crescere nel corso del tempo.

Se avete un abbonamento a Sky Q o NOW non vi resta che prepararvi, dal prossimo inverno avrete una grande quantità di contenuti a cui accedere, il tutto sacrificando solo cinque minuti per la pubblicità.

