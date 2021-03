Come vedere Sky senza parabola sulla TV e provare Sky Q per 30 giorni

Come vedere Sky senza parabola sulla TV e provare Sky Q per...

Non avete una parabola e volete comunque provare l’esperienza Sky? Niente paura, perché con l’offerta”Prova Sky Q” potete visualizzare film, serie TV, sport, show e programmi per bambini a 9€ per 30 giorni, e al termine del periodo di prova sarete liberi di scegliere: abbonarvi o ridare Sky Q.

Abbonamento Sky senza parabola e senza impegni con “Prova Sky Q”

Sky sta attraversando un periodo di rinnovamento sotto diversi punti di vista: la nota pay TV ha infatti lanciato le nuove offerte Sky Smart e Sky Open, per maggiore flessibilità, sta rinnovando il servizio di streaming NOW TV e ha anche pensato a un periodo di prova di 30 giorni per chi vuole testare l’abbonamento a Sky Q.

Con “Prova Sky Q” potete vedere per 30 giorni tutti i contenuti dei pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids, con l’aggiunta di Netflix, senza dover montare una parabola o sostenere grossi costi: bastano 9 euro una tantum per testare il servizio e decidere successivamente se abbonarvi o restituire il decoder Sky Q senza dover pagare altro.

Quest’ultimo viene spedito a casa vostra entro qualche giorno dall’acquisto dell’offerta. Niente parabola: sarà sufficiente collegarlo alla rete Internet di casa (FTTH o FTTC con velocità di almeno 15 Mbps) seguendo le istruzioni incluse per iniziare a vedere film, serie TV, sport (tra cui la UEFA Champions League, UEFA Europa League, Formula 1® e MotoGP™), documentari, show e programmi per bambini. Dopo i 30 giorni sarete liberi di restituire il decoder o abbonarvi.

Oltre all’app di Netflix, il decoder Sky Q include quelle di altri servizi come Amazon Prime Video, DAZN (abbonamenti non inclusi) e YouTube, per avere tutto a portata di mano (anche con i comandi vocali). Per aderire a “Prova Sky Q” o avere maggiori informazioni potete seguire il link qui di seguito:

