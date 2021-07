Arriva l’aggiornamento beta di Playstation 5: ecco le novità

Il primo importante aggiornamento di sistema per PlayStation 5 è in arrivo oggi in versione beta e consente finalmente di espandere i 667 GB di spazio di archiviazione utilizzabile della console aggiungendo la propria unità SSD PCIe Gen 4.

L’aggiornamento permette anche di testare nuove opzioni dell’interfaccia utente e amplia il supporto audio 3D, inoltre aggiunge un modo per aggiornare facilmente il controller DualSense.

Nella Beta 2.0 del firmware, un menu dedicato consente di aggiornare in qualunque momento il controller di PS5 andando in Impostazioni > Accessori > Controller > Software del dispositivo controller wireless.

La beta migliora leggermente anche lo spegnimento della console Sony, consentendo di cambiare il numero di tocchi necessari. Premendo il pulsante hamburger / avvio nel menu delle azioni rapide di PS5 ora è possibile trascinare un pulsante (incluso quello di accensione digitale) in una posizione diversa all’interno del menu.

PS5 modifica la gestione del controllo genitori

L’aggiornamento beta ora consente di vedere e rispondere alle richieste di approvazione da parte dei membri della famiglia tramite l’ultima versione dell’app mobile PlayStation e non più solo tramite e-mail.

Purtroppo il processo è ancora contorto ed è ben lontano dall’offrire, ad esempio, un semplice “sì, puoi giocare per 30 minuti” o “non adesso”. Ci si augura che questa funzionalità verrà resa più pratica con un futuro aggiornamento.

Potrebbe interessarti: Ecco i giochi PlayStation Plus di luglio