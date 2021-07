Svelati i giochi PlayStation Plus di luglio: c’è anche A Plague Tale: Innocence

Sony ha finalmente svelato i giochi inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus di questo mese di luglio 2021: come negli altri mesi recenti, la casa nipponica ha deciso di “regalare” un gioco esclusivamente per PlayStation 5, accompagnato da due titoli disponibili anche per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Ecco i giochi PlayStation Plus di luglio 2021

Adrenalinici scontri a fuoco, botte da orbi e horror: questo è quello che aspetta i giocatori PlayStation Plus di luglio 2021, che possono contare anche questo mese su Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (già disponibile dal mese scorso e scaricabile fino al 2 agosto). Le novità del mese di luglio 2021 sono A Plague Tale: Innocence (PS5), Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds, e saranno scaricabili a partire da settimana prossima (dal 6 luglio per la precisione).

Call of Duty: Black Ops 4 è il titolo della popolare saga di sparatutto il prima persona uscito nel 2018: in questo caso non è disponibile una campagna per giocatore singolo, ma tre modalità multigiocatore che comprendono l’esperienza zombie e Blackout, con un’ampia mappa ispirata al genere battle royale.

WWE 2K Battlegrounds è un gioco di lotta arcade che vede sul ring le superstar e le leggende WWE in chiave “caricaturale”, con una modalità storia per sbloccare nuovi personaggi e campi di battagli unici. Non mancano il multigiocatore online e offline, per sfidare gli amici e non solo.

I possessori di PlayStation 5 saranno felici di accogliere A Plague Tale: Innocence, che arriva sulle console di nuova generazione con risoluzione 4K nativa, 60 fps, grafica migliorata e caricamenti rapidi. Il gioco segue la storia di Amicia e del suo fratellino Hugo, in uno straziante ed emozionante viaggio in un mondo brutale e spietato, braccati dai soldati dell’Inquisizione e circondati da ratti famelici nel periodo della peste nera.

I tre nuovi giochi PlayStation Plus di luglio 2021 potranno essere scaricati a partire dal 6 luglio 2021. Questo significa che avete ancora tempo fino al 5 per non lasciarvi sfuggire Star Wars: Squadrons e Operation: Tango. Se non siete ancora riusciti ad acquistare una PS5, potete comunque inserire nella raccolta i giochi dedicati utilizzando comodamente l’app PlayStation, disponibile per Android e iOS.

