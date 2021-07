Amazon Alexa ora supporta le frasi personalizzate per le routine

L’assistente digitale Amazon Alexa ha ricevuto un nuovo aggiornamento che consente agli utenti di aggiungere frasi personalizzate nelle routine per l’automazione domestica intelligente.

La nuova funzionalità offre la possibilità di impostare frasi come “Alexa, sono a casa” invece di utilizzare comandi specifici come “Alexa, accendi le luci”.

Amazon Alexa migliora le routine con le frasi personalizzate

Gli utenti possono aggiungere fino a sette frasi personalizzate per una routine di automazione della smart home, anche in un’altra lingua, grazie al supporto integrato multilingue.

Durante l’evento Alexa Live tenutosi la scorsa settimana, Amazon ha annunciato nuovi strumenti volti a colmare il divario tra gli sviluppatori e gli utenti.

Il colosso dell’e-commerce spera di aiutare gli utenti a scoprire le abilità di Alexa che potrebbero far loro comodo introducendo degli appositi widget, oltre a delle schede nella schermata principale che mettono in evidenza o promuovono le abilità realizzate dagli sviluppatori.

Per quanto riguarda i dispositivi Alexa solo vocali come Echo o Echo Dot, gli sviluppatori possono consigliare le loro abilità in risposta ai comandi vocali.

Un altro grande aggiornamento per Alexa della scorsa settimana è stata l’inclusione di una voce maschile conosciuta semplicemente come “Ziggy”, che può essere abilitata semplicemente pronunciando “Alexa, cambia la tua voce”.

Potrebbe interessarti: I consigli di Amazon per portare sempre con noi Alexa, anche in vacanza