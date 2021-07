I consigli di Amazon per portare sempre con noi Alexa, anche in vacanza

Il periodo delle vacanze estive è arrivato e per molti italiani è giunto il momento di pensare a cosa portare in valigia: Amazon ha in serbo qualche consiglio per preparare valigie smart per disporre sempre e ovunque di tutto ciò che serve, grazie ad Alexa e a dispositivi come Echo Show 10 e Fire TV Stick.

Amazon Alexa anche in vacanza con Echo Show 10 e Fire TV Stick

Echo Show 10 mette a disposizione uno schermo da 10 pollici HD, una videocamera grandangolare da 13 MP per videochiamate di gruppo, doppi tweeter frontali e un potente woofer per godersi la musica e non solo. Secondo Amazon si tratta del prodotto ideale per il massimo intrattenimento anche nelle serate estive, magari dopo una giornata passata in spiaggia o in gita ad alta quota.

Fire TV Stick è l’ideale per chi si trovasse ad avere a disposizione una TV, magari non molto smart: permette infatti di godersi film e serie TV sfruttando i vari servizi di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, NOW e così via. Per Amazon ci sono almeno cinque buoni motivi per assicurarsi di aver messo in valigia un dispositivo con Alexa:

avere sempre la propria musica preferita al momento giusto, con l’aiuto dei comandi vocali dell’assistente godersi film, serie TV e i programmi preferiti anche in vacanza, facendoli partire con la voce ascoltare gli audiolibri con Audible, anche durante i lunghi viaggi in auto avere a disposizione tantissime ricette per preparare manicaretti anche in vacanza, oppure giochi per intrattenere grandi e piccoli controllare le videocamere di sorveglianza di casa da remoto grazie ad Alexa

Insomma, secondo Amazon i suoi dispositivi smart e l’assistente Alexa ci potranno essere molto utili anche nelle settimane di vacanza. Se siete d’accordo potete acquistare Echo Show 10 e Fire TV Stick seguendo i link qui in basso:

