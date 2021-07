Un hacker mostra la MIUI 11 in esecuzione su iPhone

Per gli hacker l’utilizzo di Android su iPhone non più una semplice fantasia, tanto che alcuni giorni fa degli sviluppatori hanno trapiantato ed eseguito con successo l’interfaccia MIUI 11 su iPhone.

Purtroppo l’operazione specifica non è mostrata nel video, ma a giudicare dalla barra di stato il sistema di Xiaomi sembra effettivamente in esecuzione su un iPhone.

Un hacker trapianta la MIUI 11 su iPhone

È molto probabile che numerose funzionalità sia di iPhone sia dell’interfaccia MIUI non funzionino correttamente, ma il punto della questione è che MIUI 11 ha funzionato correttamente su un iPhone.

Naturalmente l’operazione serve più che altro a dimostrare le abilità dell’hacker, visto che Apple è piuttosto severa nei confronti dei suoi sistemi operativi, inoltre supportare una trapianto del genere sarebbe una sfida estremamente difficile, oltre che priva di senso.

In ogni modo non sorprende che l’hacker abbia trapiantato la MIUI 11, in quanto la MIUI 12 è piena di bug. Per questo motivo MIUI 13 ha l’obbligo e la responsabilità di risolvere questi problemi e per farlo Xiaomi dovrà rivedere quasi completamente l’attuale MIUI 12.

La MIUI 13 è l’annuncio più atteso dell’estate di Xiaomi, ancora più del chiacchieratissimo Xiaomi Mi MIX 4. Alcune novità di questo importante aggiornamento sono trapelate qualche giorno fa, prima del lancio ufficiale.

