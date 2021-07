Apple rilascia iOS 14.7, watchOS 7.6, tvOS 14.7 e non solo

Giornata ricca di aggiornamenti per tanti dispositivi Apple tra iPhone, Apple Watch, Apple TV e Mac. Scopriamo tutte le novità di iOS 14.7, watchOS 7.6, tvOS 14.7 e non solo.

Arriva iOS 14.7 con il supporto a MagSafe Battery Pack

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato l’aggiornamento di iOS 14.7 che, tra le altre cose, rende compatibile la serie iPhone 12 con i MagSafe Battery Pack annunciati pochi giorni fa. Ci sono alcune novità per quanto riguarda l’utilizzo dei timer con gli smart speaker HomePod direttamente tramite l’applicazione Casa e anche la possibilità di unire due conti Apple Card Family.

Per installare l’aggiornamento basta seguire il percorso Impostazioni > Generali e tappare sulla voce Aggiornamento Software.

L’ECG di Apple Watch in 30 nuovi Paesi

La novità più importante per quanto riguarda l’arrivo di watchOS 7.6 è senza ombra di dubbio l’espansione del supporto alla funzione ECG e delle notifiche di ritmo cardiaco irregolare in 30 nuovi Paesi. Il documento ufficiale circa il changelog dell’aggiornamento OS non fa riferimento ad altre novità, ma è probabile che siano presenti correzioni di bug e patch di sicurezza.

Per aggiornare Apple Watch bisogna assicurarsi di essere collegati alla rete Wi-Fi, tappare sul pannello delle Impostazioni > Generali e poi su Aggiornamento software. Volendo, inoltre, è possibile anche scaricare watchOS 7.6 dal proprio iPhone tramite l’applicazione Watch > Generali > Aggiornamento software.

Poche novità per tvOS 14.7

L’aggiornamento di tvOS 14.7 porta con sé una serie di miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni e la stabilità del set top box. Il documento pubblicato dall’azienda non fa riferimento ad ulteriori novità per Apple TV, sebbene ci attendiamo anche correzioni di bug e magari patch di sicurezza.

Per installare l’ultimo aggiornamento è necessario entrare nel pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e selezionare Aggiorna software. Volendo, è anche possibile impostare l’aggiornamento automatico di Apple TV tramite il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiornamento automatico.

Assieme ai sopracitati aggiornamenti per iPhone, Apple Watch e Apple TV, l’azienda di Tim Cook ha rilasciato anche l’aggiornamento di macOS Big Sur 11.5 Release Candidate 2. Come anticipa il nome stesso, si tratta di una versione di macOS Big Sur indirizzata esclusivamente agli sviluppatori.

Per scaricare l’aggiornamento è necessario:

collegarsi al sito developer di Apple dal proprio Mac;

cliccare sul pannello Discover;

cliccare sul pannello macOS;

cliccare su Download > entrare con le proprie credenziali > cliccare su Install Profile ;

> entrare con le proprie credenziali > cliccare su ; aprire la cartella Download e selezionare il file macOS Big Sur Developer Beta Access Utility > cliccare due volte sul file macOSDeveloperBetaAccessUtility.pkg.

Alla fine del download del pacchetto bisogna cliccare sul tasto Continua nella finestra di installazione, accettare i termini di servizio, cliccare sul tasto Installa e seguire le istruzioni mostrate a schermo.