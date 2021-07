Nothing vi offre la possibilità di acquistare ear (1) in anticipo: ecco come

Nothing vi offre la possibilità di acquistare ear (1) in anticipo: ecco...

Nothing, la startup londinese creata da Carl Pei, ex-CEO e cofondatore di OnePlus, adesso impegnata nel lancio del suo primo prodotto hi-tech, le cuffie true wireless ear (1), annuncia una interessante iniziativa volta a garantire a 100 fortunati utenti di acquistare prima di tutti un’edizione limitata ed esclusiva del dispositivo.

Al via l’asta per l’edizione limitata di ear (1)

Infatti, in collaborazione con StockX, l’azienda lancerà 100 pezzi delle ear (1) tramite DropX, un sistema di vendita diretta al cliente. “Il lancio di un prodotto tecnologico su StockX non è mai stato fatto prima e siamo onorati che Nothing ear (1) sia il primo“, dichiara Akis Evangelidis, responsabile del marketing e cofondatore di Nothing. “Stiamo conducendo un’asta esclusivamente su StockX, il che significa che le nostre comunità avranno la possibilità di acquistare ear (1) prima di chiunque altro e anche prima che venga rivelato completamente“.

L’asta sarà disponibile a partire dalle ore 15:00 del 19 luglio fino alle ore 14:59 del 21 luglio esclusivamente sul sito StockX. Ognuno dei 100 paia di ear (1) sarà inciso con la numerazione crescente “X di 100”, ad indicarne l’alta esclusività del pezzo, come mostrato nell’immagine soprastante, con il numero 1 per l’offerta più alta.

Le cuffie Nothing ear (1) saranno presentate al pubblico in un evento il 27 luglio, e dalle ultime informazioni note sappiamo che saranno vendute al prezzo di 99 euro e offriranno, tra le altre cose, anche la cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie alla implementazione di tre microfoni esterni.

