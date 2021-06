Fra meno di un mese Carl Pei ci presenterà il primo device di Nothing

Nothing, la start-up londinese nata dalla mente di Carl Pei, co-fondatore ed ex CEO di OnePlus, è stato spesso al centro di varie news per via dell’alone di mistero che permea il primo prodotto atteso dalla compagnia: le cuffie true wireless ear (1).

Appuntamento al prossimo 27 luglio

In queste ore l’azienda ci ha comunicato che il prossimo 27 luglio, alle ore 15:00, avremo finalmente l’opportunità di vedere dal vivo le cuffie true wireless di Nothing. Come ha più volte sottolineato lo stesso Carl Pei anche in questa recente intervista, l’obiettivo della sua compagnia è quello di realizzare qualcosa di unico, singolare, riconoscibile, nato dall’impegno e dall’ingegno di visionari coraggiosi.

Insomma, l’idea fondativa di ear (1) ruota attorno alla necessità di realizzare qualcosa che non sia figlia del trend attuale, ma bensì un prodotto che troverà posto all’interno di un ecosistema molto più vasto. “Riconosciamo che le più grandi visioni non si realizzano premendo un interruttore, ma invece attraverso innumerevoli piccoli successi. Ear (1) di Nothing è solo l’inizio“, rimarca l’azienda nel comunicato stampa.

Ebbene, fra poco meno di un mese avremo finalmente modo di scoprire in dettaglio cos’ha da offrirci Nothing con il suo primo dispositivo che, lo ricordiamo, grazie ad una partnership con Smartech, sarà disponibile nei negozi Selfridges di Londra ma anche online.

