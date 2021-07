La nuova interfaccia di Fire TV sbarca su smart TV e soundbar

Amazon, dopo avere annunciato a fine 2020 l’arrivo in Italia della nuova interfaccia per Fire TV, in queste ore inizia a rilasciare la nuova interfaccia su altri modelli di smart TV e soundbar compatibili.

La nuova interfaccia si espande

Il colosso statunitense, senza dettagliare nello specifico quali sono i modelli o i brand interessati, ha sottolineato che tutti i dispositivi sono eleggibili a ricevere la nuova interfaccia grafica. Al momento, secondo AFTVnews, la seconda generazione di Fire TV Stick è l’unica a non avere ricevuto l’aggiornamento mentre, dispositivi più datati come la prima generazione di Fire TV, la prima generazione di Fire TV Stick e la seconda generazione di Fire TV, saranno tagliati fuori.

L’interfaccia, lo ricordiamo, semplifica di molto l’accesso ad alcune aree importanti per la gestione dei Profili, la Libreria e la Home. Il rinnovato menu centrale è adesso più semplice e facile da utilizzare, mentre la porzione inferiore della UI mostra i film, serie TV e originals in linea con i gusti dei vari utenti.

Infine, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sulle tante novità della nuova interfaccia per Fire TV e il video sottostante contenente una rapida carrellata dei miglioramenti più vistosi.