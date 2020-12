Amazon porta in Italia la nuova interfaccia per Fire TV

Amazon ha annunciato oggi l’arrivo in Italia della nuova interfaccia per Fire TV, che sarà disponibile su Fire TV Stick di terza generazione e su Fire TV Stick Lite.

Amazon afferma che con la nuova interfaccia l’esperienza, oltre a essere più personalizzata, sarà veloce e intuitiva. È il più grande aggiornamento mai rilasciato per Fire TV e arriverà sui dispositivi presenti nel nostro Paese nel corso delle prossime settimane.

Con la nuova versione di Fire TV diventa più semplice e immediato trovare le funzionalità più importanti, come i Profili, la Libreria, la Home e molto altro. Il menù principale è ora al centro dello schermo, maggiormente visibile e più semplice da raggiungere, mentre nella parte superiore della Home è possibile scoprire immediatamente i contenuti più popolari e vederne i traile. Nella parte inferiore è presente una vasta selezione di film e serie TV da sfogliare e guardare immediatamente.

Nella riga “Suggeriti per te” sono ora presenti i suggerimenti di film e serie TV dei servizi in abbonamento, ma anche giochi e app. E i contenuti suggeriti saranno sempre più precisi, affinandosi nel tempo per suggerirvi solamente quello che vi piace, in base ai vostri gusti personali.

Anche la ricerca è stata affinata ed è possibile filtrare i contenuti per topologia (film o serie tv) ma anche per categoria. E con la scorciatoia “Più popolari” potete scoprire i contenuti più apprezzati dal pubblico e visualizzarli rapidamente.

È inoltre possibile aggiungere fino a sei utenti della famiglia, affinché ognuno possa godere di una esperienza personalizzata e impostando un profilo locale su Alexa è possibile cambiare il profilo su Fire TV pronunciando “Alexa, passa al mio profilo“.

L’assistente vocale permetterà inoltre di navigare più rapidamente nell’interfaccia e di cercare contenuti in modo semplice. E dal prossimo anno arriverà Alexa Explore, che permetterà di scoprire nuove funzionalità e di controllare più semplicemente i dispositivi intelligenti connessi alla casa.

Potete vedere la nuova interfaccia in azione nel video sottostante, ricordando che l’aggiornamento arriverà sulle vostre Fire TV Stick (terza generazione) e Fire TV Stick Lite nel corso delle prossime settimane.