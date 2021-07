Extra sconti fino al 10% sul Samsung Shop grazie a questi nuovi coupon

Samsung lancia nuove offerte riguardanti alcuni dei prodotti disponibili sul suo Shop ufficiale: si tratta di codici sconto che possono essere utilizzati sui notebook della serie Galaxy Book, ma anche su lavatrici AIControl, Airdresser e frigoriferi. Scopriamo come ottenere un extra sconto fino al 10%.

Nuovi coupon disponibili sul Samsung Shop

Il Samsung Shop accoglie oggi nuovi coupon che permettono di ottenere extra sconti del 5% o del 10% su alcuni prodotti. Le promozioni riguardano più precisamente:

extra sconto del 5% con il coupon GALAXYBOOK5 per l’acquisto di Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 – offerta valida fino al 31 luglio 2021

per l’acquisto di Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 – offerta valida fino al 31 luglio 2021 extra sconto del 10% con il coupon AIRDRESSER10 per l’acquisto di Samsung Airdresser – offerta valida fino al 31 agosto 2021

per l’acquisto di Samsung Airdresser – offerta valida fino al 31 agosto 2021 extra sconto del 10% con il coupon CASA10 per l’acquisto di lavatrici AIControl – offerta valida fino al 31 agosto 2021

per l’acquisto di lavatrici AIControl – offerta valida fino al 31 agosto 2021 extra sconto del 10% con il coupon CASA10 per l’acquisto di frigoriferi – offerta valida fino al 31 agosto 2021

La nuova famiglia Samsung Galaxy Book è stata presentata a fine aprile 2021 ed è disponibile all’acquisto in Italia da maggio 2021. Il mese scorso è stata allargata dall’arrivo di Samsung Galaxy Book Go, un notebook particolarmente adatto all’uso in mobilità.

Come utilizzare i coupon? Semplicissimo: basta aggiungere il prodotto desiderato al carrello e digitare il codice sconto corrispondente all'interno del campo "Codice promozionale" prima di procedere al pagamento. Se siete interessati all'acquisto o volete semplicemente dare un'occhiata ai prodotti in promozione non vi resta che cliccare qui in basso.















