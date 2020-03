Si chiama Samsung AirDresser la nuova proposta del produttore sudcoreano, storicamente uno dei più attivi e attenti nel proporre soluzioni per la smart home, ed è in poche parole una cabina armadio intelligente che si propone di entrare nella vostra quotidianità per mettervi sempre a disposizione vestiti rinfrescati ed igienizzati.

Emanuele De Longhi, Head of Marketing Home Appliances Samsung Electronics Italia, ha così commentato l’arrivo di questo nuovo prodotto sul mercato italiano:

«Samsung rivoluziona ancora una volta la vita quotidiana dei consumatori, introducendo un nuovo standard nella cura dell’abbigliamento e nel design d’interni. AirDresser è la risposta di Samsung a chi chiede una soluzione semplice ed efficace per avere sempre abiti freschi, puliti, in ordine e profondamente igienizzati».

Samsung AirDresser: funzioni e anima smart

Pensata per inserirsi senza problemi nelle abitazioni degli utenti grazie al suo design sobrio (premiato anche agli iF Design Awards 2019), e la sua elegante anta a specchio, la cabina armadio Samsung AirDresser è un concentrato di tecnologia e sfrutta una combinazione di aria e vapore per eliminare pieghe, odori sgradevoli, polvere e germi, consentendo all’utente di prendersi cura dei propri capi in modo delicato ed efficace, evitando lavaggi troppo frequenti.

Il dispositivo è dotato di contenitori per l’acqua di condensa facilmente estraibili e può essere posizionato praticamente ovunque, non avendo bisogno di essere allacciato all’acqua o collegato ad uno scarico.

Una volta appeso il capo dentro la cabina armadio, l’utente può selezionare il ciclo più adatto in base alle proprie necessità:

Jet Air , per esempio, rilascia potenti flussi d’aria dall’alto e dal basso per eliminare polvere, smog e sporco superficiale dagli abiti, mentre il filtro deodorante rimuove fino al 99% degli odori causati da tabacco, sudore, cibo e lavaggio a secco.

, per esempio, rilascia potenti flussi d’aria dall’alto e dal basso per eliminare polvere, smog e sporco superficiale dagli abiti, mentre il rimuove fino al 99% degli odori causati da tabacco, sudore, cibo e lavaggio a secco. La funzione Jet Steam , invece, igienizza i capi eliminando acari, virus e batteri attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti; è ideale per il trattamento di vestiti esposti all’inquinamento e ai germi – come quelli indossati sui mezzi pubblici -, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli e i loro peluches.

, invece, igienizza i capi eliminando acari, virus e batteri attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti; è ideale per il trattamento di vestiti esposti all’inquinamento e ai germi – come quelli indossati sui mezzi pubblici -, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli e i loro peluches. La tecnologia Pompa di Calore consente di asciugare i tessuti a basse temperature, riducendo al minimo i danni da calore ed il rischio di restringimento.

consente di asciugare i tessuti a basse temperature, riducendo al minimo i danni da calore ed il rischio di restringimento. Il Trattamento Antipiega sfrutta una combinazione di vapore ed aria per distendere i tessuti senza bisogno del ferro da stiro.

sfrutta una combinazione di vapore ed aria per distendere i tessuti senza bisogno del ferro da stiro. La modalità silenziosa permette di tenere AirDresser in funzione anche di notte senza disturbare il sonno.

Dal momento che con questa cabina armadio l’igiene viene messa al primo posto, Samsung ha dotato AirDresser anche della tecnologia Self Clean, che deumidifica, igienizza e deodora la parte interna della cabina servendosi di una combinazione di aria, vapore e calore, senza

l’impiego di detergenti aggressivi. È lo stesso AirDresser ad avvisare l’utente della necessità di avviare la funzione di pulizia, all’incirca ogni 40 cicli.

Samsung AirDresser si propone, inoltre, come sostituto di un vero e proprio servizio di lavanderia, con un menù ricco di programmi specifici per prendersi cura in modo adeguato di tessuti più delicati come lana, cachemire o addirittura pellicce e capi in pelle.

Samsung AirDresser si presta anche a fare da deumidificatore: basta lasciare lo sportello aperto e attivare la funzione Deumidificazione per far sì che catturi l’umidità della stanza e rilasci aria asciutta.

Trattandosi di un dispositivo per la smart home, Samsung AirDresser ha ovviamente un’anima smart, inserendosi a pieno titolo nella gamma di prodotti SmartThings del brand sudcoreano ed essendo controllabile agevolmente con l’apposita applicazione. Quest’ultima torna utile anche per scoprire i cicli più adatti ai vari capi di abbigliamento, nonché per tenere sotto controllo i consumi e per risolvere eventuali inconvenienti.

Prezzi e disponibilità in Italia

Samsung è arrivata a questa soluzione partendo dai risultati di uno studio condotto a livello europeo secondo il quale il 70% dei consumatori intervistati utilizza vari escamotage per rinfrescare i propri abiti tra un lavaggio e l’altro: c’è chi appende gli abiti in bagno durante la doccia, chi li lascia all’aperto e chi utilizza spray rinfrescanti. Con la nuova cabina armadio smart tutti questi stratagemmi non servono più.

Presentata ufficialmente lo scorso mese di gennaio, la cabina armadio smart Samsung AirDresser arriva oggi sul mercato italiano a 2.499 euro ed è preordinabile fino al 5 aprile in esclusiva sullo store online del produttore a questo link. È presente anche una promo lancio: coloro i quali effettueranno un preordine e completeranno l’acquisto entro il 20 aprile avranno diritto a ricevere la scopa elettrica POWERstick Jet Light.