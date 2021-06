Ecco Samsung Galaxy Book Go e Book Go 5G, i notebook per l’uso in mobilità

Ecco Samsung Galaxy Book Go e Book Go 5G, i notebook per...

Dopo varie settimane di rumor e leak vari, Samsung ha finalmente annunciato i notebook Samsung Galaxy Book Go e Samsung Galaxy Book Go 5G, il punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di notebook di carattere che puntano tutto sulla connettività 4G e 5G.

Caratteristiche Samsung Galaxy Book Go e Galaxy Book Go 5G

Samsung si rivolge alle piattaforme Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 e Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G per offrire ai propri utenti la possibilità di continuare a lavorare in mobilità, senza temere di interrompere il proprio flusso di lavoro o una importante riunione per via dell’assenza di un segnale Wi-Fi nelle vicinanze.

Il design di Samsung Galaxy Book Go e Samsung Galaxy Book Go 5G è pressoché identico, con una buona scelta di materiali, un design apprezzabile e la certificazione Mil-STD-810G. Va da sé che il punto di forza di entrambi i notebook è il supporto alla connettività 4G LTE e 5G, ma c’è anche posto per un buon comparto audio grazie alla presenza di due speaker stereo da 3 W (1.5 W l’uno) con supporto Dolby Atmos e il jack audio combo da 3.5 mm.

Il display è forse l’unico vero “punto debole” dei notebook per via della risoluzione che si ferma solo al Full HD (1920 x 1080 pixel) su una diagonale da 14 pollici, ma l’azienda si fa perdonare grazie alla implementazione di una cornice che offre una estensione fino a 180 gradi e a una batteria da 42.3 Wh con autonomia di 18 ore e supporto alla ricarica rapida da 25 W.

“I PC continuano a permeare la nostra vita digitale, aiutandoci a connetterci con i nostri amici e familiari, a lavorare da remoto e a trovare sbocchi per la creatività e il relax – sottolinea Woncheol Chai, SVP e Head of Experience Planning Team, Mobile Communications Business, Samsung Electronics. La serie Galaxy Book Go è pensata per gli utenti mobile di oggi che si aspettano comunicazioni senza interruzioni, produttività sostenuta e intrattenimento coinvolgente, tutto in un unico dispositivo. Con la nuova aggiunta al Galaxy Book, Samsung offre opzioni più ampie ai nostri consumatori per scegliere un dispositivo che meglio si adatta alle loro esigenze.”

Scheda tecnica

Display TFT da 14 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 con Adreno 618 per Samsung Galaxy Book Go

processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G per Samsung Galaxy Book Go 5G;

6/8 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di spazio di memoria interna in formato eUFS espandibile tramite microSD;

speaker stereo da 3 W con Dolby Atmos, jack audio combo da 3.5 mm, fotocamera frontale a risoluzione 720p;

connettività 5G/4G LTE con nano SIM (opzionale), Wi-Fi 802.11 ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 2.0;

dimensioni: 323,9 x 224,8 x 14,9 mm;

peso: 1,38 kg;

batteria da 42.3 Wh con 18 ore di autonomia e supporto alla ricarica rapida da 25 W;

Windows 10 Home/Pro.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy Book Go e Galaxy Book Go 5G

Samsung Galaxy Book Go sarò disponibile negli USA a partire dal 10 giugno al prezzo di 349 dollari, circa 285 euro al cambio. Il modello Samsung Galaxy Book Go 5G, invece, è atteso per l’inizio dell’autunno prossimo.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa ai notebook in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida sui migliori notebook del mese.