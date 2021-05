La famiglia Samsung Galaxy Book è disponibile in Italia

Durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2021 del 28 aprile, il colosso sudcoreano presentava Samsung Galaxy Book, Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360. I PC di fascia alta dal forte sapore premium, oltre che dal design ultra sottile, sono disponibili in Italia fin da subito sul sito ufficiale dell’azienda.

Alte prestazioni e design da urlo

Samsung Galaxy Book, dotato dei processori Intel di undicesima generazione, è in grado di offrire alte prestazioni e ottima usabilità a tutti gli utenti alla ricerca di un computer scattante, leggero e silenzioso. L’integrazione con l’ecosistema Galaxy è ovviamente uno dei punti di forza del computer, garantendo un flusso continuo di informazioni dallo smartphone al PC e viceversa.

I modelli Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360, invece, sono nati come intersezione tra il mondo dei computer e degli smartphone. Ultra portatili al 100%, integrano soluzioni pensate per offrire una lunga autonomia così come la possibilità di non restare mai scollegati da Internet grazie al supporto alla connettività LTE o 5G.

Dove acquistare la famiglia Samsung Galaxy Book

Per quanto concerne le spedizioni, infine, i modelli Samsung Galaxy Book saranno spediti dal 20 e 21 maggio, mentre i modelli Samsung Galaxy Book Pro 360 dal 3 giugno.