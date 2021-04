Samsung svela Galaxy Book e la serie Galaxy Book Pro con display AMOLED, 5G e S-Pen

Esattamente come previsto Samsung ha presentato la nuova serie Galaxy Book durante il suo evento “Samsung Galaxy Unpacked 2021: The most powerful Galaxy is coming“. Si tratta più precisamente di Samsung Galaxy Book, Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360. Siete pronti a scoprirli tutti più da vicino?

Samsung Galaxy Book è ufficiale: Intel Core 11a gen da 709 euro

Partiamo da Samsung Galaxy Book, un notebook pensato per la portabilità con specifiche che includono processori Intel Core di 11a generazione e connettività Wi-Fi o Wi-Fi+LTE. Dispone di un design premium ultra-slim ed è ideato per offrire un’esperienza connessa all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy, con la possibilità di un passaggio rapido e semplice tra i tuoi vari dispositivi Galaxy.

“In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno“, ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia. “Galaxy Book è un dispositivo portatile, che offre agli utenti un design premium, connettività e prestazioni potenti, tutto a un prezzo accessibile“.

Con 1,59 kg di peso e 15,4 mm di spessore, il notebook risulta leggero e snello: il corpo è in alluminio ed è disponibile nelle due colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver, con 5,4 mm di cornici intorno allo schermo TFT da 15,6 pollici a risoluzione Full-HD. Esattamente come i modelli Pro, può contare su interessanti funzionalità di integrazione tra il mondo Galaxy e quello Windows, come ad esempio Second Screen, per espandere lo schermo sui tablet Galaxy Tab S7 e S7+.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Book

display da 15,6″ TFT LCD Full-HD (1920 x 1080)

CPU Intel Core 11a gen (i7, i5 e i3)

GPU Intel Iris Xe o Intel UHD Graphics

8/16 GB di RAM LPDDR4x e fino a 512 GB di memoria interna con SSD NVMe

connettività Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2, LTE, Bluetooth 5.1

webcam 720p HD con doppio microfono, audio Dolby Atmos

sensore d’impronte, Pro Keyboard

porte USB Type-C (2), USB 3.2 (2), HDMI, slot microSD, nano SIM (nella versione LTE) e porta per il jack da 3,5 mm

batteria da 54 Wh con ricarica rapida da 65 W con USB Type-C

dimensioni di 356,6 x 229,1 x 15,4 mm, peso di 1,55 kg

Windows 10 Home

Arrivano anche Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360

Il produttore sud-coreano ha presentato anche la serie Pro, composta da Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360, entrambi con varianti da 13 e da 15 pollici (con qualche altra piccola differenza). Seguendo le parole della casa di Seul, i notebook sono costruiti per massimizzare la produttività, offrire uno straordinario intrattenimento e scatenare la creatività: per fare questo sfruttano display AMOLED, connettività 5G e un design ultra compatto.

La serie Samsung Galaxy Book Pro è pensata per il mondo moderno, caratterizzato da un vasto ecosistema di dispositivi connessi e di servizi: proprio per questo i nuovi notebook mettono a disposizione le ultime tecnologie come i processori Intel Core di 11a generazione e la connettività LTE/5G e Wi-Fi 6E. La versione da 13 pollici, particolarmente adatta per chi è sempre in movimento, offre un peso di appena 870 grammi e uno spessore di 11,2 mm: il tutto con un telaio in alluminio serie 5000, la stessa lega sulla quale fanno affidamento i principali produttori aerospaziali.

“Nel corso degli ultimi dieci anni, Samsung ha introdotto sul mercato innumerevoli esperienze mobile entusiasmanti: nuove soluzioni hardware e software, nuovi modi per aiutare le persone a rimanere connesse e per garantire loro la libertà necessaria per vivere appieno la propria vita”, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “La nuova serie Galaxy Book offre una vera esperienza di mobile computing per il nuovo mondo connesso, garantendo potenza e portabilità, connettività senza limiti e un accesso privilegiato a tutto l’ecosistema Galaxy“.

Per la prima volta su un PC Windows targato Samsung abbiamo degli schermi Super AMOLED, marchio di fabbrica del produttore per quanto riguarda il mercato smartphone e tablet. Grazie all’Intelligent Color Design il display è in grado di ottimizzare lo spazio colore in base al tipo di utilizzo: durante la visione di film e videogiochi mostra i vividi profili DCI-P3 e AMOLED Native, mentre per l’editing, dove le immagini devono risultare fedeli alla realtà, passa all’Adobe RGB. Tutto questo condito dal suono degli speaker AKG con supporto al Dolby Atmos, per un audio più immersivo.

Tra le altre funzionalità che vale la pena citare dei nuovi notebook troviamo Intelligent Performance Manager, capace di gestire in modo autonomo le performance e il consumo energetico, e Studio Mode, che in combinazione con Intelligent Noise Cancelling ricrea un perfetto ambiente per le videochiamate (attraverso la riduzione dei rumori esterni). La Pro Keyboard riprogettata con un meccanismo a forbice migliora la velocità e il comfort, con tasti ampi e superfici in gomma; è abbinata a un touchpad più ampio del 23% (sui modelli da 15″) con maggiore spazio per lo scorrimento e lo zoom.

Come abbiamo già visto in passato Samsung sta collaborando con Microsoft per far lavorare al meglio i due ecosistemi Galaxy e Windows. L’intera serie Galaxy Book Pro può contare sulla funzione Second Screen, che consente di espandere lo schermo sfruttando i tablet Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, ma anche sull’integrazione di Link to Windows e Microsoft Your Phone (Il tuo telefono, per noi italiani) per visualizzare foto, messaggi, notifiche e avviare le applicazioni dello smartphone Android.

Samsung Galaxy Book Pro 360 offre inoltre una S Pen inclusa nella confezione, in una versione 2,2 volte più spessa di quella di Galaxy Book Flex per una migliore esperienza di scrittura. Può essere utilizzata per prendere appunti nelle riunioni o durante le lezioni, ma anche per scatenare la creatività insieme al preinstallato Clip Studio Paint o a PENUP (per creare video time-lapse).

I notebook funzionano anche come hub centrale per la smart home grazie all’integrazione con SmartThings: è possibile spegnere le luci, controllare la temperatura della stanza, avviare un elettrodomestico e tanto altro; con SmartThings Find si possono localizzare altri dispositivi associati tramite Bluetooth, come smartphone, tablet o wearable.

Samsung Galaxy Book Pro viene lanciato nelle colorazioni Mystic Blue, Mystic Silver e Mystic Pink Gold, mentre Samsung Galaxy Book Pro 360 in quelle Mystic Navy, Mystic Silver e Mystic Bronze.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Book Pro

display da 13,3″ o 15,6″ Super AMOLED a risoluzione Full-HD (1920 x 1080)

CPU Intel Core 11a gen

GPU Intel Iris Xe

8/16/32 GB di RAM LPDDR4x e fino a 1 TB di memoria interna con SSD NVMe

connettività Wi-Fi 6E Ready, Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1, LTE (solo 13)

webcam 720p HD con doppio microfono, speaker AKG con supporto Dolby Atmos

sensore d’impronte, Pro Keyboard

Thunderbolt 4, USB Type-C, USB 3.2, HDMI (solo 15), microSD, nano SIM (solo 13) e porta per jack da 3,5 mm

batteria da 63 Wh (13) o 68 Wh (15) con ricarica rapida da 65 W con USB Type-C

dimensioni: 13: 304,4 x 199,8 x 11,2 mm, peso di 870 g (Wi-Fi) o 880 g (LTE) 15: 355,4 x 225,8 x 11,7 mm (13,3 con scheda grafica esterna), peso di 1,05 kg o 1,15 kg (con scheda grafica esterna)

Windows 10 Home

Scheda tecnica Samsung Galaxy Book Pro 360

display da 13,3″ o 15,6″ Super AMOLED a risoluzione Full-HD (1920 x 1080)

CPU Intel Core 11a gen (i5 sul 13 e i7 sul 15)

GPU Intel Iris Xe

8/16 GB (13) e 16 GB (15) di RAM LPDDR4x e 512 GB di memoria interna con SSD NVMe

connettività Wi-Fi 6E Ready, Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11 ax 2×2, Bluetooth 5.1, 5G (solo 13)

webcam 720p HD con doppio microfono, speaker AKG con supporto Dolby Atmos

sensore d’impronte, Pro Keyboard

Thunderbolt 4, USB Type-C (2), microSD, nano SIM (solo 13) e porta per jack da 3,5 mm

batteria da 63 Wh (13) o 68 Wh (15) con ricarica rapida da 65 W con USB Type-C

dimensioni: 13: 302,5 x 202 x 11,5 mm, peso di 1,04 kg (Wi-Fi) o 1,10 kg (5G) 15: 354,85 x 227,97 x 11,9 mm, peso di 1,39 kg

Windows 10 Home

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Book, Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360 in Italia

Samsung Galaxy Book sarà disponibile in Italia da metà maggio 2021 a un prezzo di partenza di 709 euro, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Samsung Galaxy Book Pro è disponibile da oggi al prezzo di partenza di 1159 euro, nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Samsung Galaxy Book Pro 360 è acquistabile da oggi al prezzo di partenza di 1399 euro nelle colorazioni Mystic Silver e Mystic Navy; la versione 5G è prevista per il mese di agosto.

Acquistando un notebook della serie Pro tra il 28 aprile e il 13 maggio è possibile ottenere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro: basta registrare il prodotto su Samsung Members entro il 3 giugno 2021.

Ecco i prezzi comunicati da Samsung:

Samsung Galaxy Book 8-256 GB Intel i3 e Intel UHD a 709 euro

Samsung Galaxy Book 8-512 GB Intel i5 e Iris Xe a 899 euro

Samsung Galaxy Book 16-512 GB Intel i7 e Iris Xe a 1109 euro

Samsung Galaxy Book Pro 13 8-256 GB Intel i5 e e Iris Xe a 1159 euro

Samsung Galaxy Book Pro 360 13 8-512 GB Intel i5 e Iris Xe a 1399 euro

Samsung Galaxy Book Pro 360 15 16-512 GB Intel i7 e Iris Xe a 1699 euro

