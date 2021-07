TIMVISION si prepara alla prossima entusiasmante stagione con due nuovi Box

TIMVISION sta vivendo un momento molto importante e, mentre si prepara a trasmettere le partite della UEFA Champions League, TIM ha deciso di rinnovare il decoder incluso gratuitamente nei pacchetti, puntando su un modello che sarà realizzato da due diversi produttori,

In particolare, il nuovo decoder TIMVISION Box dovrebbe essere prodotto da Technicolor (con codice modello UZW4054TIM) e da Sagemcom (con codice modello DTIW3930TIM).

Se dal punto di vista della scheda tecnica le differenze tra i due decoder dovrebbero essere limitate, diverso è il discorso per quanto riguarda l’aspetto estetico (anche se entrambi potranno contare su una forma quadrata).

Il nuovo TIMVISION Box di Technicolor potrà contare su una colorazione nera opaca, il tasto di accensione di lato e un LED blu frontale:

Il decoder TIMVISION Box di Sagemcom presenta un bordo lucido nella parte superiore mentre in quella centrale opaca ci sono il tasto di accensione e il logo del servizio.

Le caratteristiche dei nuovi decoder TIMVISION Box

Tra le principali caratteristiche di entrambi i decoder dovremmo trovare:

un processore Broadcom BCM72180 quad core da 2.6 GHz

il supporto 4K e HDR

la certificazione per Netflix e Amazon Prime Video

il supporto allo standard Wi-Fi 6

il sintonizzatore digitale terrestre con lo standard DVB-T2

Android TV 10

l’accesso al Google Play Store

l’integrazione con Google Assistant

Tra le altre feature troveremo un’interfaccia personalizzata, la possibilità per gli utenti di usare il canale di backup di DAZN nel caso in cui dovessero esserci problemi con la trasmissione via Internet, la Guida TV (dalla quale si può accedere anche ai contenuti on demand già trasmessi), la possibilità di mettere in pausa (e fare ripartire) i contenuti dei canali e di fare ripartire dall’inizio i programmi di alcuni canali del digitale terrestre.

Al momento non si sa quando i nuovi decoder inizieranno ad essere commercializzati da TIM ma presto l’operatore telefonico dovrebbe fornire ulteriori dettagli al riguardo.