C’è già una data per l’evento di lancio di iPhone 13

Già si percepisce l’attesa per iPhone 13, la nuova serie di smartphone di casa Cupertino che in queste ultime settimane ha fatto parlare di sé in vario modo, sia per quel che riguarda le specifiche, sia per le tempistiche di rilascio.

A quest’ultimo proposito abbiamo nuove indiscrezioni che anticipano quella che potrebbe essere la settimana in cui la serie iPhone 13 vedrà la luce, benché manchi ancora parecchio per qualche traccia d’ufficialità.

La data dell’evento di lancio di iPhone 13

L’anno scorso l’evento di lancio di iPhone 12 subì un notevole ritardo a causa della situazione legata alla pandemia da COVID-19, situazione che non dovrebbe tuttavia ripetersi coi nuovi modelli. Ne parlavamo già un paio di settimane fa, e corroboriamo l’ipotesi anche quest’oggi forti di una soffiata condivisa dai colleghi di 9to5Mac.

In sostanza, Dan Ives, un analista di Wedbush, ha suggerito che Apple annuncerà iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max nella terza settimana di settembre.

Secondo quanto egli sostiene, probabilmente la data da segnarsi è martedì 14 settembre, considerando che la casa di Cupertino è solita tenere eventi di lancio proprio di martedì.

Comunque, al di là delle versioni da 1 TB e della presenza su tutti i modelli di iPhone 13 di uno scanner LiDAR, non trapela altro al momento.

