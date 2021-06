Euronics si riempie di offerte coi nuovi volantini estivi

In questi giorni, la nota catena di elettronica di consumo Euronics introduce il nuovo volantino di offerte, che sarà valido fino al 30 giugno e che, come sempre, viene declinato in edizioni dedicate per ciascuna piattaforma.

A questo proposito, giusto ieri vi avevamo illustrato nei dettagli la versione del volantino attiva nei negozi del gruppo Dimo, intitolata “Tasso Zero in 10 mesi”.

Oggi, invece, tocca ai negozi Euronics delle piattaforme Nova, CDS, Bruno, La Via Lattea e Tufano. Insomma, per adesso manca all’appello soltanto il volantino del gruppo SIEM.

Offerte di Euronics (fino al 30 giugno 2021)

Com’era prevedibile, visto il periodo, più di un’edizione contiene riferimenti ad Euro 2020: da Euronics Bruno c’è la Goleada di Sconti, Euronics Nova propone i suoi Eurosconti (Migliaia di articoli con sconti fino al 50%) ed Euronics La Via Lattea mette sul piatto gli Sconti Europei fino al 50%.

Gli unici non allineati sono Euronics Tufano, che propone il Black Friday d’Estate, ed Euronics CDS, che ieri ha lanciato il Sottocosto e oggi “TV cambia tutto! Speciale Switch Off”, incentrato sulle TV e sul passaggio al nuovo digitale terrestre.

Ciascuno di questi volantini comprende offerte su tante categorie di prodotti tech, dagli smartphone ai wearable, passando per le immancabili smart TV. Ecco i link ai siti ufficiali per sfogliarli per intero:

