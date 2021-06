Euronics torna alla carica con il nuovo volantino “Tasso Zero in 10 mesi”

Euronics torna alla carica con il nuovo volantino "Tasso Zero in 10...

Dopo MediaWorld, anche Euronics rinnova il proprio catalogo di offerte e, con il Prime Day ormai alle porte, ha deciso di lanciare il volantino Tasso Zero in 10, che promette, oltre al finanziamento a tasso zero, sconti fino al 50% su una selezione di prodotti d’elettronica (TV, notebook, console).

Migliori offerte del volantino Euronics

Il volantino di Euronics, valido fino al 30 giugno 2021 per tutti i punti vendita del gruppo “Dimo”, include una vasta selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 15% e il 40% sul prezzo di listino e la possibilità, in taluni casi, di un finanziamento in 10 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Tuttavia gli smartphone non sono, come abbiamo anticipato, gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo comunque deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su diversi smart TV, notebook e tablet.

Offerte smartphone

Xiaomi Mi 11i a 694 euro

a 694 euro Redmi Note 10S a 259 euro

a 259 euro Motorola Moto G 5G a 229 euro

a 229 euro OPPO Find X3 Lite a 399,90 euro

a 399,90 euro Motorola Moto G30 a 219,90 euro

Offerte notebook e tablet

Microsoft Surface GO a 699 euro

a 699 euro Lenovo Tablet Tab M10 Plus a 189 euro

a 189 euro Acer Notebook Swift 3 SF314-59-54YL a 699 euro

a 699 euro Acer Notebook Aspire 5 A515-45-R6AG a 699 euro

a 699 euro Microtech Notebook Corebook CB15SH35 a 599 euro

Offerte smart TV e fotocamere

LG Smart TV 55″ 55UP81006 a 549 euro

a 549 euro Sharp Android TV 50″ 50BL5 a 449 euro

a 449 euro LG Smart TV 65″ 65NANO866 a 799 euro

a 799 euro Sony Android TV 55″ 55XH8096 a 599 euro

a 599 euro Canon Fotocamera Reflex 2000D+18-55DCIIVUK a 399 euro

Magari gli smartphone che vi abbiamo indicato non godranno, considerando lo street price, di offerte eccezionali, ma si tratta di una buona soluzione per chi preferisce “spalmare” il costo su più rate. In ogni caso, a questo indirizzo potrete comunque visionare il nuovo volantino valido per la vostra regione.