Apple potrebbe lanciare i nuovi MacBook Pro e Mac Mini a ottobre

Le voci sui modelli 2021 di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M1X circolano ormai da tempo e secondo una nuova fuga di notizie Apple li introdurrà nel quarto trimestre di quest’anno insieme a Mac Mini M1X.

Secondo l’informatore Dylandkt, i nuovi notebook di Apple verrebbero lanciati tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre in un evento simile a quello tenuto per il lancio della gamma Mac M1.

MacBook Pro e Mac Mini potrebbero arrivare nel quarto trimestre 2021

Il leaker è dell’avviso che M1X sarà un’estensione del chip M1 e che includerà più canali Thunderbolt, core CPU, core GPU, supporto per più monitor esterni e un maggiore assorbimento di potenza. Secondo precedenti rapporti M1X adotterà una CPU a 10 core e una GPU a 16 o 32 core.

In un tweet separato l’informatore ha affermato che quest’anno Apple non lancerà un iMac Pro con un chip Apple Silicon e che il Mac Mini verrà aggiornato con più porte e una CPU più veloce. In passato Dylandkt ha correttamente previsto il design dell’iMac 2021 e la sua data di lancio.

Insieme al chip M1X, il MacBook Pro 2021 dovrebbe presentare un display Mini-LED e offrire una porta di ricarica MagSafe e di un numero maggiore di porte I/O, incluso uno slot per schede SD.

Il dispositivo potrebbe inoltre abbandonare la TouchBar e sfoggiare un design più sottile, leggero e piatto.

