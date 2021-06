Sky punta sull’intrattenimento con quattro nuovi canali: disponibili da luglio, anche su NOW TV

Nella giornata di oggi, 10 giugno 2021, Sky ha annunciato la nascita di quattro nuovi canali: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. Tutti quanti saranno disponibili a partire dal 1° luglio prossimo, anche sulla piattaforma di streaming NOW TV.

Ultimamente si è parlato di Sky soprattutto per discorsi legati al calcio, tra la questione dei diritti TV della Serie A (rispetto alla quale proprio nelle scorse ore c’è stato un ulteriore sviluppo poco incoraggiante) ed Euro 2020 ormai alle porte. Adesso, invece, mettiamo un attimo da parte il pallone e parliamo di intrattenimento a tutto tondo con delle interessanti novità.

Dal 1° luglio arrivano Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature

I quattro nuovi canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature saranno disponibili dal primo giorno del mese di luglio 2021 e saranno inclusi nell’abbonamento per tutti gli abbonati, tanto via satellite quanto via internet. Nel caso di NOW TV, invece, saranno visibili mediante il Pass Entertainment.

Tutti quanti saranno in Alta Definizione e i contenuti saranno fruibili anche tramite Sky On Demand e in mobilità con Sky Go.

Questi nuovi arrivi andranno ad allargare l’offerta del broadcaster in tema di intrattenimento: tenendo conto di Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte, i canali dedicati saranno 7.

Programmazione: produzioni Sky Original e non solo

Per quanto riguarda i contenuti, con Serie, Documentaries, Nature e Investigation, Sky promette centinaia di titoli ogni anno, circa 3 mila ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno tra produzioni originali, contenuti inediti e grandi classici.

Tra produzioni italiane e internazionali, saranno le serie e i documentari Sky Original a giocare un ruolo di primaria importanza.

Per quanto riguarda Sky Serie (canale 112), vengono portati gli esempi di: “Ridatemi mia moglie”, che segna il ritorno di Fabio De Luigi in TV, e “A casa tutti bene – La serie”, il primo progetto seriale di Gabriele Muccino. Accanto a queste ci saranno anche titoli come “L’assistente di volo – The Flight Attendant”, con Kaley Cuoco, la miniserie “I Luminari – Il destino nelle stelle” con Eva Green e il medical drama canadese “Transplant”.

Tra le novità del primo mese di programmazione di Sky Investigation (dal 1° luglio al canale 114) figurano: il poliziesco scientifico “Coroner”, con Serinda Swan, “Il Giustiziere”, crime drama a tinte action con Éric Cantona e il legal drama “Avvocati di famiglia – Family Law”, già rinnovato per una seconda stagione; in arrivo anche il crime drama “The Equalizer”, con Queen Latifah, remake dell’omonima serie degli anni ’80 che aveva già ispirato il film con Denzel Washington.

Su Sky Atlantic, invece, sono in arrivo l’attesissima ultima stagione di “Gomorra – La Serie” e la nuova del financial thriller “Diavoli” con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Su Sky Documentaries (canali 122 e 402) ci saranno, tra le altre cose: la nuova stagione di un vero cult televisivo quale “Il Testimone”, programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif e le storie di grandi icone sportive come “Bruno vs Tyson”. Così come “Allen vs Farrow”, “Hillary”, “Tiger Woods”.

Infine, Sky Nature (canali 124 e 404) ospiterà documentari internazionali e reportage a tema ambiente e sarà anche la casa di Love Nature. Tra i titoli d’esordio ci sarà “Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo”, la docu-serie che segue la giovane attivista tra il 2019 e il 2020. Il canale si occuperà anche di promuovere la salvaguardia dell’ambiente, sulla scia della campagna Sky Zero, con cui “il gruppo si è impegnato a essere la prima media company in Europa a diventare net zero carbon entro il 2030, riducendo di almeno il 50% le emissioni generate dai propri prodotti, dai propri fornitori e dal proprio business”.

L’introduzione di questi quattro nuovi canali è stata commentata con queste parole da Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky: «Il 1° luglio segna una data estremamente importante per Sky e per i suoi abbonati. Siamo orgogliosi di poter lanciare quattro nuovi canali a brand Sky che, aggiunti a Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte, portano il nostro portfolio di intrattenimento a un livello di assoluta eccellenza. Con Sky Serie e Sky Investigation l’offerta di serie tv addirittura triplica portando agli abbonati oltre 100 nuovi titoli ogni anno e almeno una prima visione al giorno, tra produzioni originali Sky Studios, i più noti franchise internazionali e nuove serie dei migliori produttori al mondo, per un ventaglio di generi completo che si indirizza a un pubblico molto ampio. Sky Documentaries sarà interamente dedicato a produzioni non fiction, con racconti coinvolgenti di storie italiane e internazionali, anche targate Sky Original. Con Sky Nature vogliamo offrire una finestra costantemente aperta sul mondo della natura e sull’ambiente. Il canale sarà anche la casa di Love Nature, leader mondiale di contenuti naturalistici.

Si tratta di una trasformazione molto rilevante per Sky, sia per la grandissima quantità di contenuti sia per la qualità dell’offerta: i canali a brand Sky di intrattenimento, serie e documentari, più che raddoppiati, daranno accesso a migliaia di ore tra prime visioni e library. Una programmazione premium che sarà disponibile non solo in modalità lineare, inclusa per tutti nell’abbonamento, ma anche on demand, per garantire al nostro pubblico un’offerta di intrattenimento senza pari, con sempre più contenuti di alta qualità e una maggiore libertà di fruizione».