Sky offre mezzo miliardo a DAZN per i diritti TV della Serie A

Sky non intende mollare i diritti TV della Serie A e invia un’offerta di 500 milioni di euro all’anno a DAZN per trasmettere in co-esclusiva le 7 partite di Serie A mancanti nella sua offerta.

Il Sole 24 Ore spiega che SKY ha inviato l’offerta a DAZN per rendere disponibile la sua app su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite.

Sky offre mezzo miliardo a DAZN per i diritti della Serie A

La risposta di DAZN è attesa a breve, forse già nella giornata di oggi, tuttavia l’operazione appare piuttosto complicata in virtù dell’accordo che DAZN ha siglato con TIM nei mesi scorsi.

Stando alle parole dell’amministratore delegato di TIM Luigi Gubitosi, le due parti hanno firmato una partnership esclusiva per trasmettere le partite di Serie A. L’accordo è riservato, ma se così fosse per DAZN non sarebbe possibile accettare l’invitante offerta di Sky, anche se fonti affermano che DAZN abbia già un accordo con Vodafone fino al 2022.

Secondo Bloomberg, DAZN avrebbe già rifiutato l’offerta in partenza, il che non esclude un rilancio o ulteriori trattative, ma se l’affare andasse in porto si creerebbe ulteriore confusione per i consumatori.

Ricordiamo che DAZN ha recentemente riformulato la sua offerta passando da 9,90 a 29,90 al mese, un aumento legato alla trasmissione di tutti e 10 i match di Serie A.

Potrebbe interessarti: NOW e Sky On Demand novità giugno 2021: film, serie TV e originals