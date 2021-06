Europei 2021, la programmazione televisiva della partita inaugurale Italia-Turchia

Il conto alla rovescia per l’inizio degli Europei di calcio 2021 è iniziato. Venerdì 11 giugno il match inaugurale tra Italia e Turchia segnerà il debutto della Nazionale azzurra nella competizione più importante a livello continentale, seconda solo al Mondiale. Di seguito tutte le info su dove vedere Italia-Turchia, partita che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Italia-Turchia in TV

Il match Italia-Turchia dell’11 giugno sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite) alle ore 21. Prima del fischio d’inizio della partita spazio alla cerimonia di inaugurazione, prevista alle 20:35. Gli ospiti dell’evento saranno gli U2 e Dj Martin Garrix, co-autori del brano “We are the People”, la nuova colonna sonora delle prossime notti europee.

Dove vedere Italia-Turchia in streaming

Chi non riuscirà a seguirla in televisione, potrà comunque vedere Italia-Turchia in diretta streaming su Rai Play, gratis, e a pagamento su Sky Go e NOW.

Rai Play è la piattaforma streaming gratuita disponibile su raiplay.it e tramite app sia sui dispositivi Android che su iPhone.

Sky Go è invece il servizio streaming di cui dispongono tutti i clienti Sky, visibile da desktop al sito skygo.sky.it e da smartphone scaricando l’omonima app da Google Play Store e App Store.

Infine, NOW è la piattaforma streaming on demand che propone l’intera programmazione in diretta dei canali Sky. Proprio nella giornata di ieri, NOW ha rilanciato il pass Sport 1 mese garantendo il dimezzamento del prezzo mensile da subito (da 29,99 a 14,99 euro), senza attendere il 1° luglio.

Abbonati oggi a NOW per vedere tutte e 51 le partite degli Europei 2021 a 14,99 euro al mese