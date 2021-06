Apple rilascia la prima Beta di tvOS 15: ecco tutte le novità

E’ adesso disponibile per gli sviluppatori la prima Beta di tvOS 15, l’ultima versione del sistema operativo per Apple TV presentata al Keynote della Worldwide Developers Conference di ieri.

tvOS 15 introduce tante importanti novità pensate per migliorare la navigazione, l’esperienza audio, la condivisione e i controlli HomeKit su Apple TV.

Tutte le novità di Apple tvOS 15, audio

Una delle principali novità di tvOS 15, infatti, consiste nella possibilità di impostare l’HomePod Mini come altoparlante predefinito di Apple TV 4K, per cui sarà possibile godere di un suono di alta qualità (e di una migliore esperienza complessiva) eliminando passaggi macchinosi per un’attivazione manuale dalle impostazioni del Centro di Controllo o AirPlay.

Oltre ciò, tvOS 15 introduce il supporto all’Audio Spaziale per film e altri spettacoli selezionati. Per chi non lo sapesse, questa tecnologia crea un’esperienza di suono surround virtuale che tiene conto della posizione dell’utente rispetto alla Apple TV quando si indossano degli auricolari compatibili (AirPods Pro e AirPods Max).

Tutte le novità di Apple tvOS 15, condivisione

Altre novità cercano di proiettare Apple TV verso un’esperienza più social, fatta di condivisione e di attività svolte da remoto con gli amici. tvOS 15, infatti, introduce SharePlay, una funzione grazie alla quale gli utenti possono guardare film, programmi TV e ascoltare musica insieme agli amici o parenti dei gruppi FaceTime, mediante una sincronizzazione della riproduzione su tutti gli account.

Gli utenti di AppleTV+, inoltre, potranno godere di una nuova sezione “Condivisi con te” che include tutti i contenuti condivisi dai propri contatti preferiti tramite messaggi, e-mail e altre piattaforme di condivisione.

Tutte le novità di Apple tvOS 15, controlli

Passando a Siri, l’assistente virtuale di Apple potrà essere attivata anche mediante HomePod Mini per la trasmissione dei contenuti su Apple TV. Sarà possibile, ad esempio, pronunciare “Ehi Siri, guarda l’ultimo episodio di Ted Lasso” e l’assistente trasmetterà direttamente l’episodio su Apple TV.

Un’altra novità riguarda i controlli HomeKit. Con tvOS 15 sarà possibile visualizzare più videocamere contemporaneamente su Apple TV in una pratica disposizione a griglia. Le videocamere di sorveglianza compatibili con HomeKit Secure Video potranno anche inviare avvisi di attività direttamente sullo schermo della TV non appena rileveranno un movimento, mediante una finestra picture-in-picture che apparirà sull’app in esecuzione.

Questi avvisi sono personalizzabili, nel senso che l’utente potrà stabilire quale tipo di attività può far scattare l’allarme.

Compatibilità e disponibilità di Apple tvOS 15

Per quanto riguarda la compatibilità e la disponibilità dell’aggiornamento, tvOS 15 potrà essere eseguito su Apple TV HD, Apple TV 4K (2017) e Apple TV 4K (2021). L’aggiornamento verrà rilasciato ufficialmente in autunno insieme a iOS 15, iPadOS 15 e macOS 12 Montery, mentre gli sviluppatori possono già adesso scaricare la prima versione Beta del nuovo sistema operativo.

A luglio, poi, Apple rilascerà una Beta pubblica per gli utenti registrati al programma Apple Beta Software.