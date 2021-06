Tanta informatica tra gli Imperdibili eBay: ecco le migliori offerte della settimana

Tornano anche questa settimana gli Imperdibili eBay, con tante offerte sui prodotti tech e non solo: questa volta il noto sito pare concentrare i suoi sforzi sulla categoria informatica, con diversi sconti riguardanti notebook e monitor. Andiamo a scoprire le proposte più interessanti.

Le migliori offerte eBay della settimana (7-14 giugno 2021)

Le offerte eBay qui in basso sono disponibili sul sito fino alle 7:59 del 14 giugno 2021, o fino a esaurimento scorte. Gli sconti riguardano in particolare la categoria informatica, alla quale si aggiungono alcuni videogiochi per piattaforme di vecchia e nuova generazione.

Offerte informatica eBay

Per scoprire tutte le altre offerte degli Imperdibili eBay di questa settimana non dovete fare altro che seguire il link qui sotto. Vi ricordiamo che sono ancora valide alcune delle proposte viste due settimane fa. Non dimenticate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove segnaleremo in tempo reale tutti gli sconti più interessanti (Amazon Prime Day 2021 compreso).

