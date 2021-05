Le tante offerte eBay di questa settimana si arricchiscono con un nuovo coupon

Anche questa settimana eBay parte forte e lancia le offerte degli Imperdibili, accompagnate da altre iniziative che prendono il via proprio oggi, lunedì 24 maggio 2021. La più interessante tra queste, per quanto ci riguarda, è senza dubbio quella che porta sconti fino al 60% con extra sconto del 10% (Euro Coupon 10%).

Le migliori offerte eBay tra Imperdibili ed Euro Cup (+ extra sconto)

Le offerte eBay degli Imperdibili sono disponibili come sempre per l’intera settimana, ma quelle dell’iniziativa Euro Cup, con sconti fino al 60% su tantissimi prodotti tech e l’aggiunta del coupon del 10%, proseguiranno fino al 20 giugno 2021 (con gli Europei UEFA EURO 2020 già avviati). Ecco le proposte più interessanti delle due promozioni, suddivise per categoria.

Offerte Apple eBay (fino al 21 giugno 2021)

Offerte TV eBay (fino al 21 giugno 2021)

Altre offerte eBay

Su eBay è possibile sfruttare il coupon PITEURO2020, valido per i prodotti all’interno della pagina linkata in fondo: si può utilizzare fino a un massimo di tre volte per utente e fino alle 23:59 del 20 giugno 2021 per uno sconto extra del 10% (massimo 50 euro per volta). Basta inserirlo in fase di pagamento all’interno del campo dedicato.

In aggiunta alle offerte appena viste, eBay propone in questi giorni due ulteriori iniziative, tutte valide a partire dal 24 maggio 2021: si tratta di Coffee Coupon e Pools&Clima. La prima prevede un coupon da 5 euro su una spesa minima di 15 euro su una selezione di prodotti del sito e la seconda una serie di offerte su prodotti per l’estate. Potete trovare tutti i dettagli ai link qui sotto:

Coffee Coupon (fino alle 23:59 del 4 luglio 2021)

Pools&Clima (fino alle 7:59 del 14 giugno 2021)

Per scoprire tutte le offerte degli Imperdibili eBay e di Euro Coupon 10% potete seguire i link qui in basso, ma non dimenticate di seguirci anche attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove potrete trovare tante offerte in tempo reale.

