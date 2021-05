Non c'è momento migliore per acquistare un iPhone 12

L’analista Ming-Chi Kuo, al lancio degli iPhone 12, aveva definito i nuovi smartphone Apple addirittura rivoluzionari: il motivo di tale affermazione riguardava evidentemente l’introduzione di un componente atteso da molto tempo, il modulo 5G.

iPhone 12 torna nuovamente sotto gli 800 euro

iPhone 12 è il primo smartphone Apple pronto per abbracciare la connettività 5G, con più di qualche mese di ritardo rispetto alla controparte Android – si sa, Apple fa le cose con i suoi tempi. Se siete ancora in possesso di un vecchio smartphone Apple ma state considerando l’idea di cambiare e passare all’ultima generazione, vi consigliamo di valutare l’offerta di oggi di Amazon che propone iPhone 12 Azzurro da 128 GB a 799 euro, ovvero il 19% in meno rispetto il prezzo di listino.

Costituito dal potente e scattante processore Apple A14 Bionic, iPhone 12 monta un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Super Retina XDR (2532 × 1170 pixel) con supporto anche a Dolby Vision, HDR10 e HLG. Come sempre di alto livello la componente fotografica con la presenza di un apposito sensore ToF (Time of Flight) e due lenti, entrambi da 12 MP, una grandangolare e una normale in grado di sfruttare la tecnologia Deep Fusion per realizzare scatti alla corretta esposizione in ogni situazione di scatto.

Se volete scoprire qualcosa in più su iPhone 12, qui in basso trovate la nostra recensione scritta e anche la video recensione in cui lo confrontiamo con il modello iPhone 12 Pro.

