Xiaomi Mi Smart Band 6 si aggiorna e permette di rispondere ai messaggi

Sono passati un paio di mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Smart Band 6, anche se in Italia la smartband è in commercio da meno di un mese. L’accoglienza da parte del pubblico è stata molto calorosa, con oltre un milione di unità spedite solo nel primo mese.

Una funzione molto attesa

In occasione del rilascio dell’app Mi Fit 5.1, disponibile sul Play Store o su AppStore, è stato rilasciato anche un nuovo firmare, che porta la versione del software alla 1.0.1.32. Si tratta di un nuovo aggiornamento dopo quello dedicato al rilevamento del sonno, che introduce una novità molto attesa dagli utenti.

Secondo quanto riporta il changelog ufficiale infatti, è ora possibile rispondere ai messaggi di testo, una novità assoluta per quanto riguarda i fitness tracker del colosso cinese. Al momento però la funzione sembra limitata esclusivamente alla versione cinese della smartband.

Per il momento inoltre è possibile solamente scegliere tra alcuni messaggi predefiniti per rispondere alle chiamate o ai messaggi in entrata. La funzione inoltre è disponibile solamente sulle smartphone collegate a un dispositivo Android, mentre i possessori di iPhone dovranno aspettare ancora.

Non è solo questa la novità del nuovo firmware, che aggiungere la funzione per gestire la tecnica del pomodoro, per migliorare il proprio lavoro o lo studio, migliora la gestione degli obiettivi per le corse all’aperto, viene aggiunto il supporto a nuovi abbonamenti per i trasporti (in Cina e per la versione NFC) e vengono corretti alcuni bug.

Come dicevamo le novità sono al momento disponibili solo per la variante cinese di Xiaomi Mi Smart Band 6, ma è possibile che a breve venga rilasciato un aggiornamento anche per la versione globale.

