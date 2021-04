Le spedizioni di Xiaomi Mi Smart Band 6 hanno già superato quota 1 milione

Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, ha condiviso oggi sulle pagine di Weibo un importante traguardo raggiunto da Xiaomi Mi Smart Band 6, lanciata sul mercato solo un mese fa e da poco disponibile anche nel nostro Paese.

Un milione di unità spedite

In meno di un mese sono già state spedite un milione di Xiaomi Mi Smart Band 6, un risultato davvero promettente per la nuova smartband targata Xiaomi, nonostante l’assenza di un ricevitore GPS che potrebbe penalizzarne le vendite sul lungo termine.

Il nuovo indossabile del colosso cinese può contare però su un display AMOLED da 1,56 pollici con una risoluzione superiore al modello precedente, misurazione del livello di ossigeno nel sangue (oltre alla misurazione della frequenza cardiaca), monitoraggio del sonno e tracciamento di numerose modalità sportive, come corsa, ciclismo e molto altro.

In Cina Xiaomi Mi Smart Band 6 è stata commercializzata in due varianti, con e senza NFC, ma sui mercati internazionali, Italia inclusa, è disponibile esclusivamente la versione priva di NFC. Ricordate inoltre che la Mi Smart Band 6 con NFC non può comunque essere utilizzata nel nostro Paese, in quanto non risulta compatibile con i metodi di pagamento occidentali.

Sarà interessante capire, nel corso delle prossime settimane, come sarà accolta la nuova smartband di Xiaomi sui mercati internazionali e se saprà replicare i fasti dei modelli precedenti, che fanno della serie Mi Band una delle più vendute a livello di dispositivi indossabili.