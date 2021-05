Apple Watch 7 potrebbe introdurre un nuovo design e un nuovo colore

Le indiscrezioni sul fatto che Apple Watch 7 potrebbe presentare un nuovo design sono iniziate lo scorso novembre per mano del leaker Ming-Chi Kuo.

Recentemente un altro popolare informatore ha affermato che il prossimo Apple Watch erediterà dei particolari di design che l’azienda ha già introdotto per altri suoi dispositivi.

Nuovo design e nuovo colore per Apple Watch 7

John Prosser e il suo collega suggeriscono che Apple Watch 7 adotterà i bordi piatti della serie iPhone 12, iPad Air e iPad Pro, tuttavia i leaker affermano che i cambiamenti saranno meno marcati rispetto agli altri prodotti, inoltre aggiungono che ci sarà anche una variante di colore verde.

Un’altra possibilità riguarda il fatto che Apple Watch Series 7 includa un monitor della glicemia per offrire ai diabetici un modo non invasivo per testare il loro livello di zuccheri nel sangue.

Invece del classico prelievo del sangue, Apple Watch sarebbe in grado di misurare la glicemia attraverso una luce a infrarossi dal retro dell’orologio, eliminando anche la necessità di utilizzare le costose strisce reattive.

Tempo fa circolava la voce che anche Samsung avrebbe aggiunto un monitor della glicemia non invasivo nello smartwatch Galaxy Watch 4, ma ultimamente non ci sono più novità in merito.

