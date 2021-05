Il prossimo Apple Watch potrebbe monitorare glicemia e alcolemia

Le indiscrezioni suggeriscono che Apple sta pianificando di lanciare un Apple Watch “rugged” quest’anno che rappresenterebbe una scelta perfetta per coloro che amano gli sport d’avventura o lavorano in ambienti estremi.

Anche se il colosso di Cupertino non ha finora rivelato alcun dettaglio in merito a una versione più robusta di Apple Watch, recenti rapporti rivelano che la società potrebbe essere al lavoro anche su un nuovo smartwatch con funzionalità di monitoraggio della glicemia e dell’alcolemia.

Il prossimo Apple Watch potrebbe monitorare zuccheri e alcol nel sangue

Una dichiarazione recentemente depositata da Rockley Photonics, società britannica specializzata in tecnologia sanitaria, ha rivelato che Apple è stata il suo più grande cliente negli ultimi due anni e che ha un accordo in corso con la società per sviluppare prodotti futuri.

Dal momento che Rockley Photonics si concentra principalmente sullo sviluppo di sensori per il monitoraggio della glicemia, della pressione sanguigna e dei livelli di alcol nel sangue, è lecito aspettarsi che Apple possa offrire almeno una di queste funzionalità, se non tutte, in un futuro Apple Watch.

Per ora di tratta solo di ipotesi in quanto il documento SEC non menziona nulla circa un prodotto finito, pertanto potrebbero passare anni prima che Apple Watch riceva queste funzionalità sanitarie.

Resta comunque l’interrogativo su come le due aziende intendano monitorare i livelli di glucosio nel sangue senza pungere il paziente.

