Huawei Watch GT 2 Pro si aggiorna e migliora la lockscreen e le prestazioni di sistema

In attesa che venga presentato il nuovo Huawei Watch 3, di cui si sta parlando nelle ultime settimane, Huawei Watch GT 2 Pro, attuale smartwatch di punta della casa cinese, è stato aggiornato. Nonostante questo sia ancora un ottimo smartwatch, con un design elegante e tutte le ultime feature disponibili, il colosso orientale starebbe per rilasciare un nuovo modello, Huawei Watch 3.

Questo nuovo dispositivo dovrebbe montare HarmonyOS, aggiungendo alcune funzionalità alle già tantissime attualmente disponibili su Watch GT 2 Pro con un’interfaccia rinnovata. In ogni caso, Huawei Watch GT 2 Pro ha ricevuto un aggiornamento per il mercato cinese, che ne ottimizza la lockscreen e la stabilità generale di sistema. Circa un mese fa era arrivato un aggiornamento in Europa che invece aveva portato l’adozione di un PIN per la lockscreen e nuove modalità di allenamento.

La versione firmware passa quindi da 11.0.4.22/11.0.4.28 a 11.0.5.22, e vi ricordiamo, quando questo aggiornamento arriverà anche in Europa e in Italia, che l’aggiornamento effettuato in app deve concludersi anche sullo smartwatch per essere completo ed effettivo, che Huawei Watch GT 2 Pro deve avere almeno il 20% di batteria per potere iniziare l’aggiornamento e che è bene assicurarsi che la connessione bluetooth sia stabile, e che se l’aggiornamento non va a buon fine è possibile riprovare. Ovviamente è necessario connettere lo smartwatch alla app Huawei Health, aprire il menù del dispositivo e selezionare la voce aggiornamento firmware e seguire le istruzioni a schermo.