Il prossimo smartwatch di Huawei potrebbe chiamarsi Huawei Watch 3

Un nuovo rumor sui prodotti Huawei è apparso online. Questa volta si parla di smartwatch, in particolare della prossima iterazione della serie GT, che ci aspetteremmo arrivare con denominazione GT 3 ma che, stando a quanto riportato da un leaker di Weibo (piattaforma social cinese), dovrebbe chiamarsi semplicemente Huawei Watch 3, riprendendo un po’ la denominazione dei primi loro smartwatch.

Tra gli ultimi wearable rilasciati da Huawei troviamo Huawei Watch GT 2, GT 2 Pro e Watch Fit, tutti prodotti estremamente validi e curati nell’aspetto, come da tradizione per il gigante cinese. Watch GT 2 Pro è infatti uno smartwatch molto interessante, dato che possiede il supporto alle app HarmonyOS e che è stato presentato in Cina insieme alla serie Mate 40, nell’ottobre 2020. L’offerta di indossabili Huawei comprende anche alcune smartband, tra cui Huawei Band 3 Pro, una smartband per gli appassionati di attività all’aperto e fitness.

Purtroppo il leaker non ha rivelato altri dettagli sul prossimo smartwatch di casa Huawei, ma è piuttosto probabile che prossimamente arriveranno altri rumor.

Quando sapremo di più riguardo la data di lancio, le specifiche e le feature saremo sicuramente pronti a riportarle. Intanto vi ricordiamo che è in corso una campagna di offerte sul loro e-shop, sulla quale potrete trovare maggiori informazioni qui.