Sony annuncia i giochi Playstation Plus di maggio

Sony ha annunciato i giochi gratuiti di maggio riservati agli abbonati al suo servizio PlayStation Plus. Questo mese l’offerta è decisamente varia e accontenta un gran numero di giocatori.

Tre nuovi giochi gratis, 2 per PS4 e uno in versione PS5

Durante il mese di maggio gli utenti abbonati a Playstation Plus potranno scaricare e giocare gratuitamente a Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest.

Battlefield V è il sedicesimo capitolo della fortunata serie di sparatutto ad ambientazione bellica ed è focalizzato su alcuni eventi della Seconda Guerra Mondiale. Il gioco include una campagna per giocatore singolo, una colossale modalità multiplayer e la modalità battle royale. Come da tradizione troviamo ampie mappe, numerosi veicoli e la possibilità di distruggere gran parte degli elementi dell’ambientazione.

Stranded Deep è un gioco di sopravvivenza in prima persona in cui dovrete sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione in un mondo caratterizzato da un ciclo giorno/notte dinamico e scenari che vengono generati in maniera procedurale.

Il gameplay offre una notevole libertà di approccio per combattere con fame, sete e minacce che caratterizzano l’isola sperduta sulla quale siete naufragati.

Il gioco dedicato a Playstation 5 di questo mese è Wreckfest: Drive Hard. Die Last, la versione next gen del racing game Wreckfest. Si tratta di un gioco di corse su tracciati sterrati e senza troppe regole caratterizzato dalla deformazione realistica di telai, carrozzerie e danni visibili sulle auto, visto che gli incidenti non mancano.

Questa versione per PS5 include una migliore risoluzione e un maggiore frame-rate, oltra a più auto nelle partite multiplayer (24).

Questi giochi saranno disponibili per il download dal 4 maggio al 31 maggio per tutti gli abbonati al servizio Playstation Plus.

