Trapelano le presunte date di lancio degli iPad Pro 2021

Apple ha annunciato iPad Pro 2021 la scorsa settimana dichiarando che avrebbe aperto i preordini il ​​30 aprile con la disponibilità al dettaglio prevista a partire dalla seconda metà di maggio. Oggi il noto informatore Jon Prosser ha condiviso le presunte date di rilascio dei nuovissimi iPad Pro 2021.

Ecco quando potrebbero arrivare i nuovissimi iPad Pro 2021

Il leaker afferma che l’iPad Pro 2021 con display da 12,9 pollici verrà lanciato per primo il 21 maggio, mentre l’iPad Pro 2021 con display da 11 pollici verrà lanciato il 22 maggio.

Quest’anno il 21 maggio è un venerdì, il tipico giorno in cui Apple in genere lancia i suoi nuovi prodotti, tuttavia la data del 22 maggio suona strana, come ammesso dallo stesso Prosser, visto che il colosso di Cupertino non è noto per lanciare nuovi prodotti nei fine settimana.

Apple potrebbe optare per un lancio scaglionato per le due varianti dei nuovi iPad Pro a causa di problemi della catena di approvvigionamento. Secondo quanto riferito la società sta affrontando una carenza di pannelli mini-LED utilizzati nell’iPad Pro da 12,9 pollici che avrà un impatto sulla sua disponibilità iniziale.

Ciò potrebbe anche spiegare il divario temporale tra l’annuncio di Apple relativo alla linea iPad Pro 2021 e la loro disponibilità al dettaglio. Oltre ai display mini-LED, Apple porta il chip M1 e la connettività 5G sulla serie iPad Pro 2021.

Potrebbe interessarti: I nuovi gloriosi wallpaper di iPad Pro 2021 sono pronti al download