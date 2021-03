Slitta l’annuncio di iPad Pro con display mini-LED da 12,9 pollici

Da tempo circolano indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe pronta a montare un display tutto nuovo su iPad Pro.

Quest’anno iPad Pro da 12,9 pollici molto probabilmente sarà dotato di un nuovo display mini-LED e secondo precedenti voci di corridoio Apple avrebbe lanciato il nuovo modello insieme ad altri prodotti in un evento questo mese.

Sebbene Apple non abbia confermato alcuna data per il suo evento, recentemente più fonti hanno affermato che potrebbe essere programmato per il 23 marzo, tuttavia oggi sono emerse nuove indiscrezioni che smentiscono le voci precedenti.

Secondo DigiTimes che cita fonti del settore, le spedizioni di massa per il nuovo iPad con display mini-LED inizieranno nel secondo trimestre del 2021, in quanto Epistar è diventata il fornitore esclusivo di chip mini-LED da utilizzare per i display‌ da 12,9 pollici dei nuovi iPad Pro e attualmente ha quasi il 50% della capacità di produzione prenotata per le spedizioni dei tablet che inizieranno nel secondo trimestre di quest’anno.

Apple dovrebbe tenere un evento ad aprile

A questo punto si aprono quindi due scenari. Apple potrebbe annunciare il nuovo iPad Pro questo mese e fissare una data di spedizione per il mese successivo, oppure rinviare il lancio.

Il noto informatore Jon Prosser si è recentemente espresso in merito alla questione e tramite uno dei suoi tipici tweet afferma che Apple avrebbe posticipato l’evento ad aprile.

Un paio di settimane fa Prosser ha suggerito che la nuova serie di iPad Pro dovrebbe anche integrare un nuovo chipset basato sul SoC M1 disponibile sui nuovi prodotti Mac.

Insieme ai nuovi modelli iPad Pro 2021 Apple dovrebbe anche annunciare nuovi AirTag e le AirPods 3, anche se sembra che bisognerà attendere svariati mesi per le nuove cuffie di Apple