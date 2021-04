Xiaomi Mi Smart Band 6 in Italia da domani a un super prezzo lancio

Xiaomi Mi Smart Band 6 in Italia da domani a un super...

Senza dubbio Xiaomi Mi Smart Band 6 rappresenta una delle smartband più attese del 2021 e i diversi mesi di indiscrezioni sulle sue possibili feature e sulla data di lancio ce lo hanno confermato.

Finalmente la nuova generazione di smartband economica del colosso cinese è pronta a fare il suo esordio ufficiale anche nel nostro Paese, ove potrà essere acquistata sul sito del produttore, nei suoi negozi fisici sparsi per l’Italia e su Amazon al prezzo ufficiale di 49,99 a partire da giovedì 22 aprile.

Xiaomi Mi Smart Band 6 costerà meno del previsto

Per quanto riguarda il prezzo, tuttavia, ci potrebbe essere una novità: sullo store italiano online di Xiaomi, infatti, Xiaomi Mi Smart Band 6 pare che sarà venduta a 44,99 euro.

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di questo dispositivo indossabile:

display AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione 152 x 486 pixel (326 PPI) e luminosità fino a 450 nit

sensore per il calcolo della frequenza cardiaca PPG

accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi a basso consumo energetico

30 modalità fitness (Tapis roulant, Freestyle, Corsa all’aperto, Ciclismo, Camminate, Nuoto in piscina, Vogatore, Ellittica, Ciclismo al coperto, Yoga, Salto della corda, Danza, Fitness al coperto, Ginnastica, Allenamento a intervalli ad alta intensità, Allenamento core, Stretching, Bowling, Badminton, Pugilato, Stepper, Pilates, Pallacanestro, Pallavolo, Ping pong, Cricket, Pattinaggio su ghiaccio, Kickboxing, Danza moderna, Zumba)

monitoraggio della frequenza cardiaca ( giornaliera, manuale, a riposo e curva della frequenza cardiaca)

monitoraggio del sonno (profondo, leggero, fase REM, sonnellini)

monitoraggio della salute delle donne (consente di registrare e annotare i promemoria per il ciclo mestruale e le fasi di ovulazione)

monitoraggio dello stress, esercizi respiratori, valutazione dell’indice di vitalità PAI, avvisi di inattività e contapassi

notifica di messaggi e chiamate, avvisi app, Calendario, Sveglia, Orologio, Cronometro, Timer, Controllo della musica, Trova telefono, Sblocco del telefono (MIUI)

Bluetooth 5.0

batteria da 125 mAh (autonomia fino a 14 giorni)

resistenza all’acqua (5 ATM)

peso: 12,8 grammi

dimensioni: 47,4 x 18,6 x 12,7 mm

Xiaomi Mi Smart Band 6 sembra avere tutte le carte in regola per ripetere i successi ottenuti dalle precedenti generazioni di questa serie di smartband e siamo certi che da domani saranno in tanti a volerla toccare con mano.