Xiaomi lancia l’altoparlante Mi AI Speaker di seconda generazione

Dopo l’umidificatore MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, Xiaomi oggi lancia il modello di seconda generazione del suo Mi AI Speaker.

Rispetto al modello precedente il nuovo altoparlante intelligente di Xiaomi offre una qualità del suono superiore e una migliore esperienza Internet of Things (IoT).

Caratteristiche di Mi AI Speaker

Proprio come il suo predecessore, questo nuovo smart speaker è dotato di sei microfoni ad anello e supporta il canale stereo, consentendo agli utenti di collegare due altoparlanti per ottenere un’esperienza audio surround, inoltre supporta anche la combinazione di più dispositivi per la riproduzione contemporanea in tutta la casa.

Sul fronte della qualità dell’audio, Mi AI Speaker produce dei bassi più profondi rispetto al modello della generazione precedente, inoltre è dotato di un nuovo algoritmo sonoro che offre una gamma dinamica più ampia.

Mi AI Speaker supporta la piattaforma Xiaomi IoT, che consente l’accesso a oltre 271 milioni di dispositivi intelligenti, e 89 piattaforme IoT di terze parti, oltre all’assistente digitale XiaoAI e Mijia Smooth Connection per una rapida connessione con un clic.

Grazie al Bluetooth Mesh Gateway integrato lo smart speaker può essere collegato a centinaia di dispositivi Bluetooth come serrature smart e luci intelligenti che possono possono anche essere configurati attraverso i comandi vocali basati su XiaoAI.

Disponibilità e prezzo di Mi AI speaker

L’altoparlante intelligente Mi AI Speaker è attualmente disponibile in Cina al prezzo di prevendita di 199 yuan, corrispondenti a circa 25,50 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo dettagli in merito a una commercializzazione del prodotto a livello globale.

