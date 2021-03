Xiaomi lancia l’umidificatore MIJIA Pure Smart Humidifier Pro

Oltre al nuovo condizionatore d’aria multifunzione, nell’evento di ieri Xiaomi ha presentato anche un altro prodotto per il trattamento dell’aria all’interno della smart home.

Si tratta di MIJIA Pure Smart Humidifier Pro, un umidificatore da pavimento che simula l’evaporazione naturale dell’acqua per rendere più salutare l’aria nell’ambiente in cui è posizionato.

Caratteristiche di MIJIA Pure Smart Humidifier Pro

L’umidificatore adotta un design cilindrico con un display OLED nella parte superiore che consente all’utente di controllare la temperatura ambiente e il volume d’acqua all’interno del serbatoio da 5 litri.

Il nuovo umidificatore smart di Xiaomi è in grado di umidificare l’ambiente alla velocità di 600 ml/h che consente al dispositivo di aumentare l’umidità di una camera da letto in soli 10 minuti.

MIJIA Pure Smart Humidifier Pro include avanzate tecnologie antibatteriche in grado di raggiungere tassi di sterilizzazione del 99% utilizzano la luce ultravioletta per sterilizzare i batteri presenti nell’acqua, un elemento filtrante antibatterico a ioni d’argento sospeso che filtra efficacemente la polvere e assorbe le impurità e una tecnologia di essiccazione all’aria dell’elemento filtrante che riduce il problema della proliferazione di muffe e batteri sull’elemento filtrante.

Disponibilità e prezzo di MIJIA Pure Smart Humidifier Pro

L’umidificatore MIJIA Pure Smart Humidifier Pro verrà lanciato in crowdfunding in Cina alle 0:00 del 2 aprile al prezzo di 799 yuan (circa 103 euro) e una volta terminata la campagna il prezzo al dettaglio del prodotto sarà di 899 yuan, corrispondenti a circa 117 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una commercializzazione del prodotto a livello globale.

