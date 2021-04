Le Jabra Elite 85t ricevono l’integrazione con Amazon Alexa

La popolare marca di cuffie e auricolari Jabra ha rilasciato un aggiornamento piuttosto interessante, per cui le Jabra Elite 85t ricevono l’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. L’opzione sarà disponibile tramite un aggiornamento del firmware delle cuffie che sarà disponibile tramite un aggiornamento dell’app Jabra Sound +, disponibile sia per Android che iOS, in cui potremo selezionare l’assistente vocale desiderato.

Queta opzione si aggiunge a un altro assistente vocale, Google Assistant, ma per gli utenti che vorranno utilizzare Alexa, sarà richiesto di installare l’applicazione dell’assistente vocale di Amazon dai rispettivi store. Una volta che l’upgrade del sistema operativo sarà completato e l’app di Alexa sarà installata e configurata, basterà andare sull’applicazione Jabra Sound + e nel menù di personalizzazione troverete la scelta per l’assistente vocale. A quel punto il gioco è fatto, selezionate Alexa e siete pronti.

Come impostazione predefinita sulle Jabra Elite 85t, l’assistente vocale può essere richiamato tramite un doppio tap sul tasto della cuffia destra. Come consueto in molte cuffie true wireless però, questa impostazione può essere personalizzata, sempre tramite l’app Sound +. Grazie a questa nuova integrazione con Alexa, gli utenti potranno accedere a molte funzionalità, come le routine, le indicazioni stradali, le notifiche e il controllo di app come Spotify, sicuramente un’aggiunta gradita per delle già buone cuffie.